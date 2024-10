- Karsai Dániel küzdelme egyedülálló a magyar bioetika történetében

Karsai Dániel;

2024-10-01 08:42:00 CEST

– Karsai Dániel küzdelme a méltó halál elfogadásáért egyedülálló a magyar bioetika történetében – fogalmazott lapunk érdeklődésére Sándor Judit bioetikus, jogász, a CEU tanára.

Mint mondta, az életvégi döntések, az eutanázia témája ugyan sokszor megjelent már a hazai vitákban, de általában elszigetelten, és csupán néhány napig, vagy hétig voltak napirenden ezek a témák. Szerinte a Karsai Dániel felé áradó figyelem nemcsak annak tudható be, hogy maga is gyógyíthatatlan, fokozatosan romló, súlyos betegségben szenvedett, hanem annak is, hogy sikerült a nálunk nem túl népszerű emberi jogi érvelést is népszerűsítenie. „Maga a betegség sem volt közismert, és a hazai vitákban még sosem történt olyan, hogy valaki vállalva a betegsége tüneteit, a nehezebben formálódó szavakat, a kerekesszéket, a nyilvánosság előtt szabatos jogi és etikai érveket hoz fel az önkéntes eutanázia elfogadása mellett. Mindezt nem az érzelmekre apellálva, hanem kristálytiszta jogi érvek mentén tette. Talán ez a fajta közlésmód, ami megtörte a csendet az életvégi döntések körül.”

Sándor Judit felelevenítette, hogy két alkalommal találkozott vele, de mindkét alkalom örökké emlékezetes marad számára.

„Az első találkozásra Strasbourgban 2023. november 28.-án került sor. Azon a nevezetes tárgyalási napon, az Emberi Jogok Európai Bíróságán jogi képviselői mellett ő maga is felszólalt, nehezen, de világosan formálva a szavakat. Mind retorikailag, mind a jogi érvelések minőségét tekintve felejthetetlen volt ez a felszólás. Én a hallgatóság soraiból figyeltem a nyilvános meghallgatást. A teremben a sok diák is ült, akik nyilván tanulmányúton voltak. Kicsit aggódtam, hogy miként reagálnak egy súlyos betegséggel küszködő jogász előadására. Félelmem azonban alaptalannak bizonyult. Az addig izgő-mozgó diákok teljes csendben, odaadással figyelték minden szavát” – emlékezett vissza lapunknak Sándor Judit, akit az ügyben egy nappal korábban szakértőként hallgatott meg a bíróság egy zárt tárgyaláson. „Nem tekintem kudarcnak, hogy a bíróság végül nem állapította meg a jogsértést. Karsai Dániel küzdelme ugyanis számomra túlmutatott és ma is túlmutat a bíróság falain. Napirendre emelt egy addig elhallgatott témát; bemutatta az önrendelkezés lelki és jogi aspektusait egy gyógyíthatatlan betegség esetében, és közelebb hozta a sokak által idegennek tekintett jogászi érvelést is. Mindezért elmondható, hogy kettős küzdelmet folytatott, egyrészt az életvégi önrendelkezés elfogadtatásáért, másrészt ‒ talán sokak számára nem nyilvánvaló a mögöttes küzdelem‒, az emberi jogi kiállás meghonosításáért” – mondja Sándor Judit, aki második alkalommal szeptember elején találkozott Karsai Dániellel a betegségével való küzdelemről szóló „Egy tökélestes nap” című előadáson. „Mögötte ültem a nézőtéren, és a darab közben örömmel láttam, hogy mosolyog. Az előadás végén a közönség állva tapsolt, hosszú, hosszú percekig nemcsak a színészek, de Karsai Dániel felé is fordulva.”