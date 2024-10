- Az Orbán-kormány betiltja az erkélynapelemeket Magyarországon

kormány;napelem;betiltás;Magyar Közlöny;erkély;Magyar Napelem Napkollektor Szövetség;

2024-10-01 18:34:00 CEST

2025. január 1-i hastállyal betiltja az erkélynapelemek telepítését Magyarországon az Orbán-kormán. A szélerőműveknél is új szabályok lépnek hatályba – derült ki a hétfő éjjel megjelent Magyar Közlöny egyik rendeletéből, amelyet a Portfolio szúrt ki.

Az új szabályok csupán néhány órával azután jelentek meg, hogy a Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség (MNNSZ) tiltakozásának adott hangot a kormány által tervezett napelemes szigorítások miatt.

A több mint 100 paragrafust tartalmazó rendelet alapvetően átírja az építésügyi kereteket és ingatlantervezési szabályokat. Ezek közül az egyik a napelemek és napkollektorok elhelyezését szabályozza, a másik rész a szélerőmű-telepítések általános kereteit szabja meg. Az egyik új szabály pedig kimondja:

erkélyen napelem nem helyezhető el, sem önálló tartószerkezeten, sem az erkély szerkezetébe beépített módon.

A portál megjegyzi: az Orbán-kormány társadalmi egyeztetés után sem hátrált meg, hogy korlátozza az erkélynapelemeket. Mindezt úgy, hogy a lap szerint azok számos európai országban elterjedtek, és a helyreállítási programban tett vállalások között is szerepel, hogy efelé itthon is nyit a kormány. Érdekesség, hogy a rendelet szerint 2025. január 1-től a műemlékekre is tilos lesz napelemet tenni.

A 24.hu cikke szerint Szilágyi László, az MNNSZ alelnöke Facebook-posztjában fakadt ki az új szabályozáson. „Fel vagyok háborodva! Veszek egy nagy levegőt és egyeztetek a többi szakággal és kiadunk hivatalos állasfoglalást. Ez a nem hivatalos, hanem a magánvéleményem” – írta.