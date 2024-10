- Felszámolás indult, kilátástalan helyzetben a Dunai Vasmű

Dunaújváros;felszámolási eljárás;Dunaferr;acélipar;acélmű;Dunai Vasmű;

2024-10-01 18:23:00 CEST

Kedden még az eddigieknél is nehezebb helyzetbe került a dunaújvárosi Dunai Vasmű, a hazai acélgyártás egykori fellegvára.

A szebb napokban a hengerművet működtető Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ellen ugyanis a ISD Power felszámolási eljárást indított, ezzel szinte kilátástalan helyzetbe hozva a társaságot. A felállás megértéséhez tudni kell, hogy az ISD Power a teljes hazai vállalatcsoportot korábban tulajdonló ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. energiaellátástért felelős társasága volt. Utóbbi céget váltotta a kormány közreműködésével másfél éve az indiai-brit hátterű Liberty Steel, amely a működtetéshez két vállalatot hozott létre. Az egyik az acél és a kokszelőállítást végző Duna Furnace Dunai Vasmű Kft., míg a másik a hengerelt áruk előállításáért felelős Dunarolling Dunai Vasmű Kft. volt. Most tehát ez utóbbi került igen komoly bajba.

A felszámolást az ISD Power Fővárosi Törvényszék által kijelölt felszámolója indította meg Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ellen, mert az az elmúlt egy évben tetemes tartozásokat halmozott fel az ISD Powerrel szemben és azokat szeptember végig nem rendezte.

A fejleményeket a Nemzetgazdasági Minisztérium is kommentálta, s mondandóját összefoglalva, minden felelősséget a Libertyre hárította. Kifejtették, hogy mintegy másfél éve a vasmű megvásárlására egyedül az indiai-brit konszern adott be érvényes és nyertes pályázatot, amely 2022 decemberében a gyár megsegítésére sietett egy olyan időszakban, amikor az acélipar világszerte a legnehezebb időszakát élte. Mindezek ellenére a magyar gyártó ismét nehéz helyzetbe került.

A Liberty mindent megígért, de szinte semmi sem teljesült

– írta a tárca közleménye.

A Dunarolling felszámolási eljárásának megindítása különösen azért kínos, mert a társaságnak lényegében ez az üzletága volt az, amelynek volt valami esélye arra, hogy érdemi termelésbe kezdje.

Arról a Népszava is beszámolt, hogy a másik cég, a Duna Furnace dolgozói már hónapok óta állásidőn vannak. A múlt hónap végén azonban a Dunarolling is leállt. Vállalati forrásból ugyanakkor azt lehetett hallani, hogy a Liberty Steel dolgozik a termeléshez szükséges alapanyagot, bugák beszerzésén. Ha ezek megérkeznek – októberben, novemberben -, akkor talán elindulhatna a gyártás. A mostani fejlemények hatására azonban az újraindulás az eddigieknél is jóval messzebb került, s ezzel az is, hogy a dunaújvárosi acélgyártás valahogy talpra álljon.