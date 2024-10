- Még az eddiginél is nagyobb hiányt vár az Orbán-kormány

államháztartási hiány;államadósság;hiánycél;Pénzügyminisztérium;Államadósság Kezelő Központ;

2024-10-02 11:03:00 CEST

A Pénzügyminisztérium a friss EDP-jelentésében (EDP – excessive deficit procedure, uniós túlzott deficit eljárás), publikálta a magasabb 2024-es pénzforgalmi hiányról szóló várakozását, ugyanakkor az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) közlése szerint nincs szükség a finanszírozási terv módosítására. Az ÁKK lapunknak is megküldött közleményéből derült ki, hogy a kormány idén már másodszor megemelte a költségvetés várható hiányára adott tervét. A bejelentés nagy meglepetés, hisz a jegybank elemzői is azt írták az egy hete megjelent Inflációs jelentésükben, hogy Magyarország és magyar gazdaság megítélése szempontjából alapvető körülmény, hogy a kormány tartani tudja a GDP 4,5 százalékában meghatározott eredményszemléletű hiányát. A jelek szerint az uniós elszámolású eredményszemléletű hiány marad is a GDP 4,5 százalékán, ám a pénzforgalmi hiány mégis emelkedik 500 milliárd forinttal. (Az okokról megkérdeztük a Pénzügyminisztériumot, amit válaszolnak bővítjük cikkünket.)

Az államháztartás tavaly 4435 milliárd forintos deficittel gazdálkodott a napokban a parlament elé került zárszámadási törvényjavaslat szerint, ezt a 2024-es költségvetési törvény előírása alapján 2514 milliárd forintra kellett volna csökkenteni.

A jelenleg érvényes költségvetési törvény szerint ez a hiánycél, de az Orbán-kormány már áprilisban jelezte az Európia Uniónak, hogy nem tudja, nem akarja tartani azt, így 3982 milliárd forintra emelte akkor.

A kormány az elmúlt hónapokban fogadkozott, hogy ezt tartani is tudja. Augusztus végén 2857 milliárd forint volt a deficit – ez alapján úgy tűnt, hogy tartható is lesz megemelt hiánycél, most viszont kiderült, hogy a kormány még tovább, 4539 milliárd forintra emelte azt. Vagyis az idei pénzforgalmi hiány még a tavalyinál is magasabb lesz száz milliárd forinttal, igaz a GDP-arányos egyenleg csökkenhet, hisz bruttó hazai termék értéke emelkedik.

Az új, 4539 milliárdos deficitből az következik, hogy az év hátralévő négy hónapjában – hiszen még a szeptemberi adatokat sem ismerjük – összesen 1682 milliárd forinttal nőhet a hiány, ami havi 420 milliárdos pénzforgalmi deficit emelkedést jelent. Ez kifejezetten magas havi hiányt jelent, ami arra utalhat, hogy a kormány még az idén valami nagyobb kiadással számol az eddig bejelentettek túl. De lehet más magyarázata is, ezért lenne fontos, ha PM megszólalna az ügyben.

A hiányemelés kommunikációja eddig meglehetősen sajátos, hisz az egy ÁKK közleményből derült ki, míg a konkrét szám egy a KSH oldalára feltöltött excel táblázatból bogarászható ki, ami semmikép sem nevezhető transzparens költségvetési gazdálkodásnak.

Az is látható a kormány excel-táblázatában, hogy miközben a pénzforgalmi hiányt felemelték 4539 milliárd forintra, az eredményszemléletű deficit csak 3705 milliárd forint lesz vagyis marad a várható GDP 4,5 százalékán. A piaci elemzők ezt a számot figyelik, így attól talán nem kell tartani, hogy pénzforgalmi deficit emelése miatt forintgyengülés indulhat meg. A jelentős, több mint 800 milliárdos eltérés az uniós és hazai elszámolású hiány között arra utal, hogy az uniós támogatások elszámolása körül lehetnek problémái magyar kormánynak. és ez a másik magyarázata a mostani hiányemelésnek.

A rossz hírek után az ÁKK közleményével annyi jó hírrel szolgált, hogy a hiányemelés ellenére az adósságkezelőnek nem kell változtatni idei kibocsátási tervén, vagyis nem kell még az eddiginél is nagyobb mértékben növelni az államadósságot. Ugyanis a magas hiány ellenére a magyar költségvetés szó szerint úszik a készpénzben: a kormány kincstári számláján több mint 3000 milliárd forint pihen, ennek csökkentésével finanszírozható a nagyobb hiány. A PM ás az ÁKK az elmúlt hónapok erőteljes államkötvény-kibocsátásaival építette fel ezt a mintegy 3000 milliárdos puffert, ugyanis arra készülnek, hogy jövő év elején kiugróan magas kamatkiadásai lesznek Magyar Államkincstárnak az akkor lejáró államkötvények visszaváltása, illetve a kamatfizetések miatt, s erre tartalékolnak.