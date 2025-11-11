Megszorítás nélkül nem tartható a hiánycél

Év végére - optimista forgatókönyv szerint - az euró árfolyama beállhat a 295 forintos szintre, és jövőre megállapodhat a 310 forintos sávban. Szántó András, az Equilor lakossági üzletágvezetője a cég csütörtöki tájékoztatóján azonban arra is figyelmeztetett, hogy idén a hazai fizetőeszköz hullámvasútra ülhet. Ha a Fidesz ismét kétharmados parlamenti többséghez jut, akkor a forint elszállhat és elképzelhető akár a 320 forintos euró árfolyam is, vagy akár még ennél is többet kell majd adni egy euróért. Ha csak egyszerű többséget szerez a jelenlegi kormánypárt, akkor nem kizárt, hogy a forint ismét a 290-300 forintos sávban mozog majd.