Az alacsonyabb GDP-növekedés és a magasabb infláció miatt már 5 százalékos költségvetési hiánnyal számol a 2025-ös és a jövő évre a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt javasolják a kormánynak, hogy jelentősen növeljék a bankok adóját.
Nem várt helyről érkezett egy pesszimistább becslés.
A kabinet váratlanul bő 500 milliárd forinttal megemelte az 2024-es hiánycélt, így a deficit magasabb lesz a tavalyinál is. A hiányemelés két dolgot jelenthet: az év végén az Orbán-kormány nagy költekezésbe kezd vagy elszámolási problémái vannak az Eurostattal. A kabinet hallgat.
A pénzügyminiszter pozitív hitelminősítői véleményekre számít az őszi értékeléseknél.
A kiadások végül a tervezettnél 6018 milliárd forinttal lettek magasabbak, a hiány pedig 1519 milliárddal lőtt túl a tervezetten. Persze mindez nem a parlament elé került anyagból derül ki.
Miközben a jegybank a második negyedre hét százalékos gazdasági visszaeséssel számol, az OTP Bank elemzési központja megerősítette, hogy a kormány 3,8 százalékos GDP-arányos deficitcéljával szemben a bruttó hazai termék 4-4,5 százalékára rúgó hiányt vár 2020-ra.
A korábbi becsléseknél magasabb, 4,9 százalék lehet a magyar gazdaság növekedése 2019-ben – derül ki a Pénzügyminisztérium (PM) szombaton közzétett, a 2019-2023 közötti időszakra vonatkozó prognózisából.
A magasabb áfabevételnek köszönhetően a költségvetés jobban áll, mint egy évvel ezelőtt. Az év első négy hónapjában 121,5 milliárd forint volt a központi alrendszer hiánya, ami 23 milliárd forinttal kevesebb, mint egy éve ilyenkor. Az április 76,6 milliárd forintos többletet hozott – közölte az NGM.
Új hivatkozási alapja támadt a kormánynak arra, hogy az államháztartási hiány augusztusi értéke miért lett magas: az uniós támogatások beérkezésének csúszása. Ennek ellenére a nemzetgazdasági tárca bízik abban, hogy az augusztusi 914,9 milliárd forintos halmozott hiány ellenére tartható lesz 2015-ben a 2,4 százalékos hiánycél.
A kormány a 2014. évi hiánycél tartásához július közepén a tárcáknál több mint 39 milliárd forintot zárolt, ezt a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában feloldotta.
Ismét Magyarországra látogattak az Európai Bizottság tisztviselői, hogy ellenőrizzék a gazdasági és pénzügyi fejleményeket. Az EU 2008 és 2010 folyamán nyújtott mentőcsomagot hazánknak, és az ennek feltételeként vállalt dolgainkat jönnek vissza időről-időre ellenőrizni. November 25–28. között immár hatodik és valószínűleg utolsó alkalommal tettek felügyeleti látogatást Magyarországon, hogy áttekintsék a friss gazdasági és pénzügyi fejleményeket, valamint szakpolitikai kezdeményezéseket - olvasható a Bizottság által kiadott közleményben.
A kormány kénytelen megemelni 152 milliárd forinttal az állami cégvásárlások miatt a költségvetés kiadási oldalát - derül ki a Költségvetési Tanácsnak (KT) véleményezésre benyújtott tervezetből. Így a pénzforgalmi szemléletű hiány fél százalékponttal fog növekedni. Az idei költségvetés évközbeni módosítására számítani lehetett, mert a Fidesz egyes társaságoknál úgy hajtotta végre a visszaállamosítást, hogy annak nem volt meg a fedezete.
A gazdaság növekszik, a bankszektorba áramlik a tőke, csökkenhet az infláció, gyorsulhat az export, ez pedig óvatos optimizmusra ad okot - mondta a Költségvetési Tanács elnöke egy keddi szombathelyi gazdasági fórumon a Vas Népe tudósítása szerint.
Év végére - optimista forgatókönyv szerint - az euró árfolyama beállhat a 295 forintos szintre, és jövőre megállapodhat a 310 forintos sávban. Szántó András, az Equilor lakossági üzletágvezetője a cég csütörtöki tájékoztatóján azonban arra is figyelmeztetett, hogy idén a hazai fizetőeszköz hullámvasútra ülhet. Ha a Fidesz ismét kétharmados parlamenti többséghez jut, akkor a forint elszállhat és elképzelhető akár a 320 forintos euró árfolyam is, vagy akár még ennél is többet kell majd adni egy euróért. Ha csak egyszerű többséget szerez a jelenlegi kormánypárt, akkor nem kizárt, hogy a forint ismét a 290-300 forintos sávban mozog majd.
Megerősítette Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szavait a tárca szerdai gyorsjelentése: 929,2 milliárd forintos hiánnyal zárta a költségvetés a 2013-as évet.
Elfogadta a jövő évi költségvetés sarokszámait a parlament: a bevételeket és a kiadásokat is növelték, megemelték a várható hiányt is. Az ellenzéki pártok szerint egyre valószínűtlenebb, hogy tartható lesz a 2,9 százalékos hiánycél.
Szeptember végére az államháztartási hiány 949 milliárd forintra, az eredetileg a teljes évre tervezett hiánynál is nagyobbra rúgott, derült ki az államháztartás központi alrendszeréről szóló jelentésből, amelyet hétfőn adott ki a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint a 2014. évre tervezett 2 százalékos GDP-növekedés mellett tartható a jövő évi hiánycél, bár vannak kockázatok; a költségvetési tervezés minősége és az egyes előirányzatok megalapozottsága javult, az adóbefizetéseket megalapozó jogszabályi háttér azonban hiányos.