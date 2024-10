- Nagy baj nélkül megúsztuk az árvizet, de ez nem lesz mindig így

árvíz;klímaváltozás;esőzés;ciklon;Boris;

2024-10-04 14:57:00 CEST

Még soha nem esett annyi csapadék Magyarországon, mint az öt szeptemberi nap alatt, amikor áradt a Duna. A lehullott csapadék mennyiségét 1971 óta mérik – írja Szabó Péter éghajlatkutató, a Másfelfokon megjelent tudományos elemzésében. Ezúttal Boris csapott le a kontinensre, Magyarországon viszonylag kis kárt okozott a többi országhoz képest. A szakemberek szerint ez több okra vezethető vissza: a 2013-as nagy árvíz után a vízügy és az állami szervek sokkal felkészültebben várták az idei áradást, a meteorológusok nagyon pontos előrejelzéseket adtak és jól alakultak azok a hidrológiai tényezők is – többek között a talajvíz mértéke, a hegyekben a hóolvadás sebessége –, amiket nem tudunk befolyásolni, de hatással vannak az áradás mértékére, illetve egy-egy ciklon intenzitására. Egy hosszabb, száraz időszakban a folyók és a környező talaj vízszintje csökken, így az előforduló heves csapadékot extrém áradás nélkül is el tudják szállítani.

Megnyugodni azonban nem lehet, mert ugyan

az elmúlt hetven évben nem nőtt a Magyarországot érintő ciklonok gyakorisága, a lehullott csapadék mennyisége viszont a duplájára emelkedett.

Az elemzést készítő szakemberek arra figyelmeztetnek: ha nem sikerül csökkenteni a káros anyag kibocsátás mértékét, akkor a jövőben az árvizek gyakorisága és intenzitása is nőni fog.

Az éghajlatváltozás következtében a vízkörforgás révén változik a folyók vízhozama. A melegedő levegőbe több nedvesség kerül a párolgás révén, ebből több csapadék hullik, ami növeli az árvizek kockázatát. A másik szélsőség – erre is láttunk példát –, hogy a globális felmelegedés következtében a tartósan magas hőmérséklet miatt jelentősen apad a folyók vízszintje.

Különösen nagy veszélyt jelenthet, ha a hóolvadás idején nagy mennyiségű csapadék is hullik. Az eddigi legnagyobb magyarországi árvízként nyilvántartott 2006 márciusi áradásnál ez történt és a 2023 decemberi, sokkal kisebb árvíznél is egyszerre volt jelen az olvadás és a csapadék, igaz, utóbbi hó formájában hullott, ami kisebb vízmennyiséget jelentett.

Bár a szeptemberi ötnapos áradás idején hullott csapadék mennyisége nem számított soknak, amióta hivatalosan mérik ezt az adatot, hat alkalommal is esett több eső ebben az időszakban, egészen más a helyzet, ha a május és szeptember közötti időszakot hasonlítjuk össze: ebben az összevetésben Borisnak is köszönhetően idén 140 milliméter csapadék esett. Korábban csak egyszer, 1981-ben haladta meg ez az érték minimálisan a 100 millimétert. Ráadásul az idén mért 140 milliméter egy középérték, a Boris által érintett magyarországi területek 45 százalékán a 150 millimétert is elérte a lehullott csapadék mennyisége.

A nagy szélsőségeket – extrém meleg és az aszály, majd rövid időn belül rendkívül nagy mennyiségű csapadék – a környezetet károsító tevékenységek és ennek következtében a globális felmelegedés okozzák. Ha folytatódik a felmelegedés, akkor még szélsőségesebb időjárási jelenségekre kell felkészülni. A szakemberek szerint a közeljövőben tovább csökken a csapadék mennyisége a nyári hónapokban és nő ősszel, illetve télen. Ez azt jelenti, hogy tovább tart majd az extrém száraz időszak és a korábbinál intenzívebbek lesznek a csapadékos hónapok.

Ezek a változások befolyásolják a Duna vízszintjét is, ami komoly hatással lehet a minden napjainkra. A folyó alapvetően befolyásolja a paksi atomerőmű működését, a vízszint mellett a Duna hőmérséklete is hatással van az üzemelésre. A vízgyűjtő terület mezőgazdasága és ökoszisztémája is függ a vízszint ingadozásaitól. A hajós turizmust szüneteltetni kell, ha túl magas vagy túl alacsony a vízszint. Veszélybe kerülhet a városok ivóvízellátása és az élelmiszerbiztonság is, ha gyakran és hosszú időre eltér a folyó vízszintje az átlagostól.

Mindezek miatt az alkalmazkodás mellett elengedhetetlen az üvegházhatású gázok kibocsátásnak mielőbbi jelentős csökkentése, a fosszilis energiahordozók intenzív felhasználásáról a megújuló energiára való átállás, valamint az energiahatékonyság növelése.