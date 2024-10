- Európa-liga: Ferencváros–Tottenham 0-0 – Percről percre

futball;FTC;Európa-liga;Tottenham;

2024-10-03 18:45:00 CEST

Jó volna állítani, hogy a Ferencváros ma este 18: 45-től megpróbál egyenesbe kerülni az Európa-ligában a két héttel ezelőtt Brüsszelben az Anderlechttől elszenvedett vereség után (1-2 az Anderlecht otthonában), ám az az igazság, hogy nem olyan időket élünk, amikor a nemzetközi porondon a magyar delegálttól elvárható volna a győzelem, de még a pontszerzés is ritkán. A mai sem ilyen nap: a vetélytárs Angliából érkezik, a trófea elhódításánál is számításba vett Tottenham vendégeskedik az Üllői úton.

Ange Postecoglu együttese nem kezdte jól a szezont, a bajnokságban az eddigi 6 fellépése felét nyerte meg, s van két veresége is, igaz, a hétvégén voltaképp megalázta a Manchester Unitedet (3-0 az Old Traffordon). A gárda a nyolcadik a tabellán, ám csak idő kérdése, mikor lép előrébb: a statisztikák alapján előkelőbb helyen kellene állnia, főleg mert a Premier ­League-ben csupán a Manchester City dominánsabb, azaz van többet nála labda, amihez a kegyetlen letámadás is elengedhetetlen. Önmagában a fentiek alapján kijelenthető volna, hogy szenvedős 90 perc vár az FTC-re, de akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az angol keret össz­értéke 787,3 millió euró, a magyar bajnoké nincs 60, s az is számottevő körülménynek tűnik, hogy az angol meg a magyar bajnokság mennyiben képes felkészíteni a nemzetközi összecsapásokra... (A holland Pascal Jansen vezette fővárosi gárda könnyedén lépett át vasárnap az eladdig listavezető Felcsúton: szintén 3-0). A szakember, persze nyilván nem csinálhat úgy, mint aki feltett kézzel küldi csatába övéit, ettől függetlenül azért az elég erősnek hatott, amikor kijelentette: – Ki kell használni a rivális gyengeségeit.

Így folytatta: „Az EL más szint, itt nem elég kialakítani a helyzeteket, ki is kell ­azokat használni. Ami jó volt Belgiumban, azt próbáljuk ezúttal is megvalósítani, és még jobb teljesítményt nyújtani. Aztán hogy ez mire elég, meglátjuk, de a cél, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Talán az eddigi legerősebb ellenfelünk ellen lépünk pályára, de ez nem változtat a felkészülésünkön.”