- 175 éve végezték ki az aradi vértanúkat, Orbán Viktor inkább szélsőjobboldali csúcsra megy Matteo Salvinivel

Orbán Viktor;Olaszország;csúcstalálkozó;szélsőjobboldal;Matteo Salvini;Patrióták Európáért;

2024-10-06 10:03:00 CEST

Nagy nyomás alá került hazájában Matteo Salvini, most nem is a vele szembeni per miatt. Szerdán néhány órára megbénult a vasúti közlekedés Olaszországban, szerelvények tucatjai el sem tudtak, mások 120-160 perces késést halmoztak fel a reggeli órákban egy csomópontnál történt meghibásodás miatt. Az ellenzék Salvini lemondását követelte, hiszen ő a káosz legfőbb felelőse infrastrukturális és közlekedési miniszterként. A jobboldali populista Liga elnöke láthatóan megsértődött azon, hogy őt hibáztatták a vasútállomásokon kialakult kaotikus állapotokért.

Matteo Salvini azonban a lehető leggyorsabban feledtetni akarja a kudarcot, amiben Orbán Viktor is segítségére lehet. Pártja, a Liga vasárnap – vagyis 2024. október 6-án, az aradi vértanúk kivégzésének a 175 évfordulóján – a Lombardia régióbeli Pontidában fogadja a Patrióták Európáért (PfE) képviselőcsoportjához tartozó pártokat. Így Orbán Viktor mellett Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője, Marlene Svazek, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökhelyettese, illetve a párt salzburgi vezetője is felbukkan majd.

A „patrióta” politikusok felvonulása nem véletlen. Egyfajta szolidaritási megmozdulás várható, miután a palermói ügyészség szeptemberben hat év börtönbüntetést javasolt Matteo Salvini ellen a vele szembeni bírósági eljárásban. „Bűnösnek vallom magam abban, hogy megvédtem Olaszországot és az olaszokat” - mondta egy dramatizált hangulatú videóban a Liga elnöke nem sokkal az ítélethirdetés után. A palermói per három éve tart. A vádak: mások szabad mozgásának megakadályozása és hivatali visszaélés, miután Matteo Salvini 2019 augusztusában megtagadta az Open Arms nevű civil szervezet hajójától a belépést Lampedusa kikötőjébe. A Földközi-tengerből kimentett 147 migráns csaknem három hétig maradt a fedélzeten. Egészen addig, amíg az eljáró ügyész el nem rendelte a hajó kikötését.

Akkoriban Matteo Salvini még hatalma csúcsán volt. Népszerűségéből azonban mára nem sok maradt. Tíz év alatt pártelnökként sikerült ugyan a Ligát négy százalékos pártból az ország legerősebb erejévé tennie, most azonban a párt közkedveltségi mutatója ismét az egyszámjegű zónában mozog, s a közvélemény-kutatások szerint a három párti jobboldali koalíció legkevésbé támogatott pártjává vált, még az egykor a néhai kormányfő, Silvio Berlusconi által fémjelzett Forza Italia is megelőzi. A Matteo Salvini elleni bírósági ítélet várhatóan október második felében születik meg.

A politikus az ügyészség fellépéséből próbál politikai tőkét kovácsolni, s ismét a migrációt megtenni a központi témának, tehát azt a kérdéskört, amivel egykor oly népszerűvé vált. A palermói bejelentés után Orbán rögtön párhuzamot vont saját magával: „aki Európát védi, büntetésekkel néz szembe” – hangoztatta akkor, majd szeptember 20-án fogadta is Salvinit. A magyar kormányfő ekkor utalt is arra, hogy ő is elutazik Pontidába, s ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette a csütörtöki szóvivői tájékoztatón.

A Liga elnöke előtt az a cél is lebeg, hogy ismét az olasz jobboldali vezető erejévé váljon, de ebből aligha lesz bármi is. Salvini manapság az olasz belpolitika egyik legelutasítottabb politikusa, sokak szemében teljesen hiteltelenné vált politikai baklövései (például a Putyin-poló viselése) után. Még a Liga veterán politikusa, Umberto Bossi is elhatárolódott a párttól, és a Forza Italiára szavazott az európai parlamenti választásokon.