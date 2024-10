- Sokkoló M1 Híradó-elemzéssel készült Hadházy Ákos az MTVA előtti szombati tüntetésre

Fidesz;tüntetés;híradó;MTVA;Hadházy Ákos;pártosság;

2024-10-04 18:24:00 CEST

„Mindaddig birkák vagyunk és bégetve vonulunk a vágóhídra, amíg ezt hagyjuk” – szögezte le pénteki Facebook-posztjában, de már a Magyar Péter által az MTVA III. kerületi Kunigunda útjai központjához meghirdetett szombati tüntetés elé Hadházy Ákos. A független parlamenti képviselő korábban már maga is több demonstrációt szervezett a helyszínre, sőt, sátorozott is csaknem egy héten át tiltakozásul a közpénzből, idén már éves szinten 140 milliárd forint közpénzből finanszírozott fideszes propaganda ellen. Most bemutatott egy elemzést, amelyhez még 2023 nyarán három hónapig nézte a pártállami Híradót egy mazochista szakértő.

– A magyar közszolgálati televízió híradójának ötven adását néztük meg, hogy számokkal és konkrét példákkal is bemutassuk, az hogyan szolgálja közvetlenül a magyar kormányzat propagandájának céljait: a műsoridő majdnem felét a kormányzati kommunikáció témái, állandóan sulykolt narratívái teszik ki. Mintha patikamérlegen adagolnák, a nézők szinte egyforma arányban (11-12 százalékban) részesülnek a mindennap zajló Fidesz-kampány három legfontosabb témájából: az ellenzék lejáratásából, a migrációs pánikkeltésből és a kormányzati sikerpropagandából. Kisebb mértékben (4-6 százalék), de szintén nélkülözhetetlen a műsorból az Európai Unió bírálata, azaz – a populista politika nyelvén – a „korrupt brüsszeli bürokraták”, az EU-s politikai elit leleplezése – olvasható az elemzésben.

Miközben további hasonló témákként szerepel az Egyesült Államok „balliberális” vezetésének – és budapesti nagykövetének – lejáratása, a Soros György-féle „háttérhatalmi” összeesküvések és a „háborúpárti” Nyugat bírálata, az ellenzéki pártok véleményének ismertetése (4 százalék) éppen harmada a lejáratásukra és az ellenzéki politikusokkal szembeni karaktergyilkosságokra szánt időnek (12 százalék). A propagandafigyelés másik része volt, hogy a nem propagandisztikus műsoridő másik fele sem volt tisztán politikamentes, rendszeres hírverést kaptak az olyan NER-események, mint a Tusványos, vagy az MCC Feszt, időnként Áder János podcastja, a tavaly még államfőként szerepelt Novák Katalin és más kormánypárti politikusok fellépései. Ugyanakkor Magyarország aktuális társadalmi, gazdasági, környezeti, egészségügyi, szociális ügyeiről, problémáiról semmit sem tudhat meg a néző.

Hadházy Ákos szerint szombat délután újra van lehetőség tenni ez ellen. Mint posztjában kiemelte, természetesen ott leszek ő is, és bár a szervezők nem kérték beszédre, úgyis csak ismételni tudná, amit korábban már elmondtott ott. Összegzése szerint akár el is indulhat valami komoly dolog, ha három dolog összejön:

1) A tüntetés szervezői és a résztvevők is elhiszik, hogy el lehet érni az állami média vezetőjének leváltását, és el lehet érni a közpénzből fizetett propagandahirdetések betiltását.

2) Ha a szervezők és a résztvevők egyértelművé teszik a következő lépést, vagyis nem nyugszanak mindaddig, amíg el nem érik a céljukat.