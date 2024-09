- Magyar Péter az M1-en: Önök éjjel-nappal hazudnak, Vogel Evelin 11 órányi hangfelvételt adott át a Fidesznek

Fidesz;ellenzék;M1;interjú;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2024-09-26 07:56:00 CEST

Amíg Magyarországon 266 ezer forint a minimálbér, Lengyelországban 400 ezer, Szlovéniában pedig 500 ezer - kezdte Magyar Péter Czomba Sándor államtitkár szavaira reagálva az M1-nek adott interjúban, még azelőtt, hogy a műsorvezető feltehette volna az első kérdést.

A Tisza Párt elnöke jelezte, örül, 218 nap után végre beülhetett a közmédiába, mire a csatorna műsorvezetője úgy reagált, hogy nem is őt, hanem Ordas Esztert hívták, de a Tisza Párt úgy válaszolt, hogy az alakulat nevében Magyar Péter kommunikál. Magyar Péter azt mondta, az lehet, hogy jobban érdekli a nézőket, hogy 75 milliárd forintot lop el évente az Orbán-kormány szolidaritási adó címén a fővárostól - mondta a Tisza Párt elnöke, majd azzal folytatta, hogy szerinte arról is lenne érdemes beszélni, miért omlanak össze Magyarországon a közszolgáltatások. Van olyan édesanya, akinek másfél órát kell utaznia ahhoz, hogy szülni tudjon - hangzott az egyik példa. A Tisza Párt elnöke elmondta, „a fővárosi mutyi eddig az óbaloldal és a Fidesz között” működött. Kérdés az is, miért van csődben Magyarország, ráadásul most 55 ezer milliárd forint az államadósság.

„Önök éjjel-nappal hazudnak, akkor is, amikor kérdeznek” – mondta Magyar Péter a műsorvezetőnek. Arra a kérdésre, miért nem fogadta el az állami média meghívását a 48 perc című műsorba, úgy válaszolt, hogy neki Orbán Viktorral kell vitáznia, mert ő a legnagyobb ellenzéki párt vezetője. Orbán Viktor szerinte megfutamodik, gyáva és Deutsch Tamásokat meg Orbán Balázsokat küld maga helyett.

A Tisza Párt elnöke szerint Vogel Evelin 11 órányi hangfelvételt adott át Fidesznek az ellenzéki párt mindennapi tevékenységével kapcsolatban, és ezért Kubatov Gáboréktól kapott fizetést. Azért nem állt elő eddig azzal, hogy Vogel Evelin zsarolja őt, mert abban bízott, hogy a volt barátnője csak nem tesz meg vele ilyesmit.