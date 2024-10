- Hetek óta szennyvíz folyik egy soproni utcára, bűzben úszik a lakópark

Nagyjából egy hónapja orrfacsaró bűz terjeng a soproni Pihenőkereszthez tartozó Eilat utcában, ahol egy új társasház mellől folyik ki az utcára a szennyvíz - közölte a Telex helyi tudósítója. A környéket a lap szerint olyan szinten elárasztotta a szennylé, hogy tocsog benne a cipőtalp és az autógumi is. A hatóságoknak pedig hiába szóltak, senki nem érzi úgy, hogy lépnie kellene az ügyben.

A lejtős utca sarkán egy cső áll ki a földből, körülötte már kupacokban áll a szétázott WC papír, mellette folyik a szennylé az utcára. A bűzt még eső és hideg időjárás mellett is érezni lehet. Az áldatlan állapotot már jelezték a hatóságoknak, az egyik környéken lakó elmondása szerint különösen esténként bántó a szag, szellőztetni képtelenség.

„Most napok óta esik az eső, annyira nem is látványos, de száraz időben látni, ahogy a kanyarban az egész utat áztatja a barna víz”

- mondta a lap újságírójának.

Az eset közegészségügyi kérdéseket is felvet, ennek ellenére a hivatal a megkeresésre azt válaszolta: a hibás cső magánterületen van, ezért nekik kell megoldani a problémát.

„Azt ajánlották, kérjük meg a közterületeseket, hogy locsolják le az aszfaltot. Ez ugyan nem oldja meg a problémát, de oda is hiába szóltunk. Én is, más is írt a polgármesternek, a hivatalnak, de eddig nem értek ide a megoldással”