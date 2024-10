- Az MTVA azt ígéri, beszámol a székháza előtti tüntetésről

tüntetés;híradó;MTVA;Magyar Péter;

2024-10-05 14:46:00 CEST

Magyar Péter az M1 és a Kossuth Rádió vendége volt szeptember 26-án élő adásban, most mégis azért tüntet, hogy élő adásban szerepeljen. A hírműsorainkban természetesen beszámolunk a rendezvényről és továbbra is hívjuk műsorainkba az ellenzéki pártok képviselőit, így Magyar Pétert is – jelentette be az évi 140 milliárd forintból a Fidesz szócsöveként működő MTVA hírtelevíziója a déli híradójában szombaton.

Az MTVA azt állítja, hogy Magyar Péter „erőszakos akcióval” fenyegetőzik, és miközben élő közvetítést követel a demonstrációról, emlegeti a 2006-os erőszakos eseményeket, amelyek a Szabadság téren zajlottak a televízió akkori székházánál. Ez az állítás nem igaz, a Tisza Párt elnöke ugyanis is hangsúlyozta, hogy békés tüntetésre készül.

Azokra a kifogásokra, amely szerint nem biztosít lehetőséget az ellenzéki pártoknak, köztük a Magyar Péter által vezetett Tisza Pártnak a szereplésre, az MTVA emlékeztet, hogy 2024. szeptember 12. óta hat élő adásba hívták meg a politikust, illetve pártja képviselőjét, ebből egyet fogadott el.

Az M1 híradója kitér Magyar Péter 16 pontos követeléslistájára is, amely a politikus szerint a közmédia valódi közszolgálati médiává alakításáról szól. Szerepel benne a vezérigazgató (a hírhamisító Papp Dániel – a szerk.), továbbá a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) vezetőinek lemondása, de visszaállítaná a közmédia feletti politikai felügyeletet is és követeli a sajtó-helyreigazítási szabályok módosítását. Magyar Péter beleavatkozna a műsorstruktúrába is, amikor követeli a késő esti kínai és orosz híradók valamint az Egyperces híradók megszűntetését, ám a német és az angol nyelvű híradókról nem ír - hangzott el. Az MTVA – fűzhetjük hozzá – ebben is csúsztat, a politikai felügyelet visszaállításakor ugyanis Magyar Péter valójában a közmédia feletti paritásos politikai felügyelet visszaállítását követelte, értsd: a közmédia ne egypárti, vagyis fideszes felügyelet alatt működjön az MTVA

Magyar Péter a 16 pontos listában követelte még „a 140 milliárdból kitartott” propagandagyár” megszüntetését, az állami média költségvetésének racionalizálását és a pazarlás megszüntetését, az önálló, független MTI visszaállítását, az NMHH új vezetőinek szakmai alapon történő kiválasztását, a pártok képviselőinek választási eredmény arányában, azonos feltételek melletti meghívását, a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda megszüntetését. Követeli még, hogy „ne listázzák a politikailag és világnézetileg másképp gondolkodókat”, állítsák vissza a regionális stúdiók visszaállítását, az Orbán-kormánytól független hírszerkesztést, az ideológiamentes kultúrabemutatást, továbbá „a független, korrekt, szakmailag igényes, valódi” tájékoztatást.