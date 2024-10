- Kezdés előtt Magyar Péter egyeztetett a kivezényelt rendőrökkel

tüntetés;MTVA;Magyar Péter;

2024-10-05 15:27:00 CEST

Bár nagyon szeretné, ha az M1-en felolvashatná a 16 pontját, az nem valószínű, hogy a Tisza Párt elnöke rohamot vezéyelne az MTVA székháza ellen. Mindenki, de főleg a demokrácia számára elég kínos jelenetekkel végződött, amikor 2018 decemberében ellenzéki képviselők be akartak menni az MTVA székházába, hogy felolvassák az akkori követeléseiket. Köztük volt az a Hadházy Ákos is, aki most a bejelentése szerint fenntartásaival együtt részt vesz Tisza Párt tüntetésén.