- Nagy Bandó András nem gondolta volna, aztán megköszönte

tüntetés;

2024-10-05 15:37:00 CEST

A humorista elmondta, ő is feketelistára került az állami médiában, olyannyira, hogy még a gyerekeknek szánt verses műsorát is lemondták. Sose hittem volna, hogy 77 évesen azért kell tüntetnem, amit 42 éves koromra már elértünk - célzott arra, hogy az állami média mára a rendszerváltás előtti sajtó szintjére süllyedt be.

Az állami média munkatársainak szólva Nagy Bandó András köszönetet mondott, amiért "sarokba szorították" az Orbán-kormányt például a lélegeztetőgép-biznisszel, a hatvanpusztai Orbán-birtokkal, vagy Orbán Balázs hazaárulónak számító kapcsolatban.

Tóth Árpádot idézve azt mondta: – Röhögő senkik, balkörmű gazok szállnak mennybe. Hozzátette, a Dunát ugyan Orbán Viktor kézrátétellel megállította, de nem lesz olyan gát, amely megállítaná a Tiszát. Orbán Viktor csak a fideszesek miniszterelnöke, ezért a humorista nem tagadja, örülne, ha két év múlva az összmagyarság miniszterelnöke „egy magyar” lenne.