- Távozik a Pesti Srácoktől Füssy Angéla, a Mi Hazánk lapjánál folytatja

Távozott a kormánypárti Pesti Srácoktól a lap főmunkatársa, Füssy Angéla - írta meg a Media1. A Mi Hazánk Mozgalom szócsövének számító Magyar Jelenhez szerződik.

Füssy Angéla a Facebookon eképp számolt be a váltásról: „Véget ért egy fontos korszak az életemben. Egy több mint tíz éven át tartó korszak. Munkámat a jövőben a Magyar Jelennél folytatom. Hosszasan taglalhatnám, milyen sokat jelentett nekem »PestiSrácnak« lenni, és hogy valahol belül mindig az maradok. Ezt elmondtam azoknak, akiknek kellett, s ők amúgy is tudják. Hálás vagyok Huth Gergelynek, akitől annyi mindent tanultam. Stefka Pistának, Szenvedi Zolinak, amiért anno a Magyar Hírlapos időben vidéki tudósítóként megláttak, rám találtak és hittek bennem. Ők adták a teret az elmúlt években. Az országos teret. Azt hittem, hogy amíg az a csapat fennáll, amíg a PS létezik, addig én a része leszek. De sok minden megváltozott az utóbbi években és nem konkrétan a PestiSrácokon, a mi családunkon belül, de körülöttünk. Nem tudom sehogy sem magam köré igazítani a kereteket. Mindenhogy kilóg valamim és jobb ez így. Egy új úton indulok el, teret adva az eddig is bennem lévő nemzeti, talán radikálisabb gondolatoknak és elveknek. Akik ismernek tudják, hogy eddig is ott volt, a mérleg mindig billegett, hol erre, hol arra. Híd akartam lenni, ami összeköt és nem elválaszt. Most átsétáltam rajta.”

A bírósági ítéletek alapján többszörös hazudozó Füssy Angéla mellett egyébként más munkatárs is távozott a Pesti Srácoktól a közelmúltban: Jurák Kata, a Pesti Srácok egyik legismertebb és legrégebbi munkatársa első ízben azt állította, hogy éppen azért lépett le a kormánypárti portáltól, mert Füssy Angéla egyik cikkében a portál a katolikus egyház által menesztett két pedofil pap, Hatházi Róbert és R. Gábor ügyével közösen, azok között elrejtve tálalta a Karmelitát megszentelő Bese Gergő melegorgiás botrányát (utóbbi ügyét a Válasz Online tárta fel, előbbi kettőt később a Népszava mutatta be részletesen). Jurák Kata akkor azt közölte, elfogadhatatlannak tartja, hogy a cikk összemosta a homoszexualitást a pedofília bűncselekményével (ezt az Orbán-kormány és a Fidesz politikusai rutinszerűen megteszik), majd jelezte, hogy októbertől távozik a Pesti Srácoktól. Azt fejtegette, hogyha mindaz, amivel vádolják Bese Gergőt, igaz, akkor méltatlan az egyházi szerepvállalásra, de lapszerkesztőként elnézést kért a botrány kitörése után azonnal felfüggesztett dunavecsei plébánostól.

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője aztán jött és lerántotta a leplet saját magáról és Jurák Katáról is, beismerte, ő volt az, aki szerkesztéskor egybeillesztette a pedofil papokról és Bese Gergő egyházbeli felfüggesztéséről szóló írást. Azt is hozzátette, Jurák Kata több mint egy héttel korábban, a Bese-ügy nyilvánossá válása előtt beadta a felmondását, mert éppen annak a KDNP-közeli Vasárnap portálnak lesz a főszerkesztője, ahol Bese Gergő kiemelt szerző volt, és csak most szombaton szakított vele. Végül maga Jurák Kata is beismerte, hogy hazudott és mégsem a Bese-ügy miatt távozik.