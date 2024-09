- Távozik a Pesti Srácoktól Jurák Kata, félti a tényfeltáró újságírás hitelességét

távozás;katolikus egyház;melegek;papi pedofília;Pesti Srácok;

2024-09-07 22:19:00 CEST

Jurák Kata, a Pesti Srácok egyik legismertebb és legrégebbi munkatársa úgy döntött, elhagyja a szerkesztőséget – számolt be a Media1 a cikkben fideszes revolerlapnak nevezett kormánypárti propagandaportálnál történtekről.

A Facebook-posztokon keresztül zajló események első felvonásában Jurák Kata elhatárolódott kolléganőjétől, Füssy Angélától aki két pedofil pap ügyét taglaló cikkben elrejtve számolt be a Válasz Online által feltárt Bese-féle botrányról. Az újságíró ugyanis elfogadhatatlannak tartja, hogy a cikk összemosta a homoszexualitást összemosni a pedofília bűncselekményével (ezt az Orbán-kormány és a Fidesz politikusai rutinszerűrn megteszik), utána pedig jelezte, hogy októbertől távozik a Pesti Srácoktól. Azt fejtegette, hogyha mindaz, amivel vádolják Bese Gergőt, igaz, akkor méltatlan az egyházi szerepvállalásra, de lapszerkesztőként elnézést kért a botrány kitörése után azonnal felfüggesztett dunavecsei plébánostól, a Karmelita kolostor felszentelőjétől. „Meggyőződésem, hogy a tényfeltáró újságírás hitelességét alapjaiban rendíti meg, ha nem vagyunk kellően körültekintőek. És ha egy olyan súlyos bűncselekményt, mint a pedofília, összemosunk azzal, hogy állítólag milyen szexuális irányultsággal rendelkezik egy, az adott ügyben egyáltalán nem érintett, ismert pap, akit a Válasz Online cikke után mentett fel az egyházi vezető, akkor az probléma” – írta Jurák Kata.

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője aztán jött és lerántotta a leplet saját magáról és Jurák Katáról is, beismerte, ő volt az, aki szerkesztéskor egybeillesztette egybe a pedofil papokról és Bese Gergő atya egyházbeli felfüggesztéséről szóló írást. Azt is hozzátette, Jurák Kata már több mint egy hete, a Bese-ügy nyilvánossá válása előtt beadta a felmondását, mert éppen annak a KDNP-közeli Vasárnap portálnak lesz a főszerkesztője, ahol Bese Gergő kiemelt szerző volt, és csak most szombaton szakított vele. Végül maga Jurák Kata is közölte, mégsem a Bese-ügy miatt távozik.