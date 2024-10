- Csehországban korábban százezrek tüntettek a közmédia szabadságáért, itthon az is nagy siker, hogy 5-10 ezren megmozdultak érte

elemzés;tüntetés;MTVA;Magyar Péter;

2024-10-07 07:38:00 CEST

Ez nem Prága. Csehországban ugyanis pár évvel ezelőtt százezren mentek ki az utcára, mert az akkori kormány erőteljesebben próbálta befolyásolni a közszolgálati tévét. Meg is mentették a cseh közszolgálati televíziót. Nálunk nem ez van. Magyarországon „visszamaradt” a polgárosodás. Magyar Péter annyit elért, hogy közüggyé tette azt a helyzetet, amely az állami médiában folyik. Nem elsöprő, de tisztességes létszámú tüntetést hozott össze – amelyet megint jól szerveztek meg – és később is profitálhat belőle – így vont mérleget a Népszavának Nagy Attila Tibor, a hétvégi, Magyar-féle demonstrációról.

A Tisza Párt elnöke a propaganda, a hírmanipulációk ellen tiltakozva hívta híveit az MTVA óbudai, a Kunigunda útján található székháza elé. Magyar Péter szerint több tízezren voltak, a kormánymédia pár ezres létszámról írt. Helyszíni tudósítónk szerint 5-10 ezren lehettek. Felszólalt a többi között Nagy Ervin színész, Nagy Navarro Balázs újságíró, aki korábban éhségsztrájkolt is a köztévé előtt, Nagy Bandó András humorista, a kutyapártos Tóth Imre és Tarr Zoltán tiszás ep-képviselő is. A legnagyobb meglepetést ugyanakkor Hadházy Ákos szolgáltatta. A független országgyűlési képviselő és Magyar kapcsolata nem volt vitáktól mentes. Hadházy az egykor Magyar vezette Diákhitel szerződéseiben is talált furcsaságokat, amelyeket szóvá is tett.

Nem szoktam túlgondolni a dolgokat – mondta a Népszavának Hadházy Ákos. Arról érdeklődtünk, Magyar Péter gesztusa után mennyire lesz nehéz beszélni a diákhiteles szerződésekről. „Amikor ezekről beszéltem, akkor is elmondtam: Magyar Pétert ellenzékinek tartom. Az ellenzék egyik legfontosabb ügye pedig az, hogy legyőzzük a propagandát, elérjük a tisztességes választás feltételeit. Ebben biztosan számíthat rám a Tisza Párt elnöke, ahogy mások is, akik ezt a célt fontosnak tartják – fogalmazott lapunknak a független képviselő.

Nem csak Hadházy Ákos volt ott a tüntetésen, momentumos, LMP-s képviselők is tiszteletüket tették.

– Ennek semmi értelme nem volt. A Momentum politikusai ezzel azt üzenik, ők sem bíznak abban, hogy 2026 után is parlamenti pártban ülnek majd. Az LMP pedig különösen kifutó széria

– vélekedett ezzel kapcsolatban Nagy Attila Tibor.

A politikai elemző összegzése szerint Magyar Péter a tüntetésével azt biztosan elérte, hogy bizonyítja magáról: továbbra is domináns szereplő. A Tisza Párt elnökének – folytatta a szakértő – eddigi politizálása megmutatta, miért jártak tévúton az eddigi ellenzéki pártvezetők. – Hajlandó sokat dolgozni, ezt el kell ismerni – fogalmazott.