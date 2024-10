- „Aki szembeszáll ezzel a polippal, az maga is őrült”

tiltakozás;tüntetés;székház;riport;propaganda;MTVA;TISZA Párt;

2024-10-06 21:03:00 CEST

Az volt a lényeg, hogy odafent lássák, mennyien vagyunk – mutatott az egyik fiatal lány a felettünk zümmögő rendőrségi drónokra Magyar Péter közmédia előtt tartott tüntetésén szombaton. Fontos hogy erőt és egységet mutassanak, tette hozzá az energiacégnél junior elemzőként dolgozó közgazdász, majd rögzítette azt is: eljött a tüntetésre, mert változást szeretne, de a Tisza Párt elnökétől személy szerint „nincs elájulva.”

A demonstrációra a városszéli, tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető helyszín ellenére is 5-10 ezer tüntető érkezett. A demonstrálók többsége középkorú, negyvenes-ötvenes volt, de jócskán akadtak fiatalok és idősebbek is. Az pedig már a részvevőkkel beszélgetve derült ki, hogy sokan nem éppen rutinos tüntetők.

– Különösebben nem ismerem Magyar Pétert, a közélet sem izgatott eddig, ha pedig vezetés közben rádiózva politikai műsor kezdődött, nyomban elkapcsoltam, de most már én is úgy érzem, hogy valaminek történnie kell – mondta Imre, aki ahhoz képest, hogy saját bevallása szerint apolitikus, két kilométert gyalogolt az Árpád híd budai hídfőjétől a demonstráció helyszínéig. Ráadásul úgy, hogy még csak nem is budapesti: egy orvosi ügyben érkezett Szombathelyről, s ha már itt volt, úgy döntött marad és tüntet. Amikor arról kérdeztük, hogy más politikai erő miatt is sétálna-e ennyit, rögtön rávágta: – Isten ments!.

– Miért pont most érezte azt, hogy elkezd tüntetni? – faggattuk tovább a férfit. – 164 ezer forint a nyugdíjam. Gyökeres változásra van szüksége és Magyar az első, akiről elhiszem, talán képes elérni ezt.

Imre politikai aktivitása egyáltalán nem egyedi jelenség: több demonstráló szavaiból is az derült ki, hogy eddig nem voltak tüntetésre járók. Többen is azt mondták, azért vannak itt, mert már „tényleg nagy a baj az országban.”

Az, hogy a kormánypropaganda össztűz alá vette Magyar Pétert és egyre kreálja, felfújja az „ügyeket”, nem különösebben hatja meg a résztvevőket. Többen is azt mondták: ha valaki szembe megy a Fidesszel, akkor arról mindjárt „előkaparnak” valamit. Más azt említette: a fideszes lejárató kampány a legbiztosabb jele annak, hogy félnek Magyar Pétertől.

A fideszes propagandagépezet egyébként a tüntetésen is megmutatta, miként is működik: a kormányközeli Pesti Srácok videósa „Tisza Press” címkével ellátott felsőben érkezett és úgy kérdezte a tüntetőket, mintha ő is párthoz tartozna. Hamar lebukott, s mikor arról kérdeztük, miért adta ki magát tiszásnak, hosszas gondolkozás után csak annyit felelt: „Mondjuk úgy, hogy álruhában voltam”.

Közben Magyar Péter – már a tüntetés végén – megpróbált bejutni a közmédia épületébe, hogy beolvassa 16 pontját. Az épületbe bejutott, de a stúdióba már nem eresztették be.

– Ez már színjáték, de kell ez is – nevetett a történteken egy nő, s úgy magyarázta szavait: – El kell takarítani a Fideszt, mert ami itt van, az már őrület. Márpedig aki szembeszáll ezzel a polippal, az maga is őrült, szóval rendben van ez így.