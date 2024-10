- Nem csak egy 77 éves asszonyt, de saját nevelt fiát is rendszeresen megerőszakolhatta egy fegyverneki férfi

pedofília;szexuális erőszak;

2024-10-08 13:37:00 CEST

Nevelt kisfiát is megerőszakolhatta az a férfi, aki a vád szerint 2018 márciusától öt éven keresztül hasonló bűncselekményeket követett el egy, a gondozására bízott 77 éves asszony ellen – írja a 24.hu.

Utóbbi ügyben egyébként már vádat emeltek ellene, az ügyészség tíz év fegyházat kért rá. Azonban csak később derült ki, hogy nem csak az idős nő eshetett áldozatául. Ezzel egy időben ugyanis nevelt fiát is megerőszakolta a gyanú szerint.

A bűncselekmények elkövetésébe bevonta feleségét is, így most mindketten letartóztatásban várják ügyük alakulását. A vádhatóság szóvivője azt mondta a portál érdeklődésére, hogy tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettével gyanúsítják a házaspárt. Mind a ketten tagadják bűnösségüket.