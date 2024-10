- „Hol a pénzünk, Orbán Viktor úr?” – Már nagyon várják a magyar miniszterelnököt az Európai Parlamentben

Európai Parlament;kiállítás;Orbán Viktor;Strasbourg;

2024-10-08 15:12:00 CEST

Kiállítást rendezett Orbán Viktor tiszteletére hétfőn a Transparency International és Daniel Freund német zöldpárti EP-képviselő – hívja fel a figyelmet a Telex.

A tárlatot a Európai Parlament strasbourgi épületének menzájánál, plakátjain a lomb nélküli nyírmártonfalvai lombkoronasétányról, Felcsútról, a hatvani kalandparkról és Tyukodról lehet fényképeket látni magyar és angol nyelvű kísérőszöveggel.

Orbán Viktor a Magyarországot is elérő árvíz miatt néhány hetet késve a magyar EU-elnökség programját mutatja be szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülése előtt, amelyen vitát is tartanak. Ezen a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter is lehetőséget kap, hogy beszéljen Orbán Viktorhoz.

A magyar miniszterelnök azzal indult Strasbourgba, hogy „Jöhet a csihi-puhi!”, és ami azt illeti, egy kicsi volt is, ma tartott sajtótájékoztatójára ugyanis berohant Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció érdi önkormányzati képviselője, aki a biztonságiak földre vittek és kivezettek a teremből.

A Transparency International Magyarország az a szervezet, amelyre rászállt az Orbán-kormány Szuverenitásvédelmi Hivatala, és amelyik elérte, hogy az Európai Ügyészég vizsgálja a nyírmártonfalvai lombkoronasétány ügyét. Utóbbit még júliusban a Népszava írta meg először.