- Együttműködésre törekszik valamennyi EU-tagállammal

Európai Unió;Orbán Viktor;

2024-10-09 09:17:00 CEST

Látható, hogy az EU a saját sorsát meghatározó döntések előtt áll - jelentette a miniszterelnök. Orbán Viktor a magyar elnökség szervezési és koordinációs munkájáról szólva elmondta, eddig 585 tanácsi munkacsoport ülést vezettek le, 24 nagyköveti tanácskozást elnököltek, megtartottak nyolc formális és tizenkét informális tanácsülést. Hatvankilenc elnökségi rendezvényt bonyolítottak Brüsszelben, 92 rendezvényt pedig Magyarországon. A magyarországi rendezvényeken több mint tízezer vendéget köszönthettünk, 52 jogalkotási dosszién dolgoznak a Tanács különböző szintjein.

Az elnökség kész bármikor megkezdeni a trialógus-tárgyalásokat is az Európai Parlamenttel. Jelenleg mindössze két, kettő jogalkotási dossziéban folytatunk trialógust önökkel, de van még 41 dosszié, amiben erre szükség lenne, és várjuk, hogy ez megtörténhessen. Tudom, hogy választások voltak és ilyenkor nehéz intézményi átmenetnek vagyunk tanúi, de most már eltelt négy hónap, és mi készen állunk arra, hogy a 41 konzultációra váró dossziéban is együttműködhessünk önökkel - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor azt hangoztatta, a magyar EU-elnökség tisztességes közvetítőként és konstruktív együttműködésre törekszik valamennyi tagállammal és intézménnyel, ugyanakkor a magyar elnökség meg fogja védeni a Tanács szerződéseken alapuló jogosítványait, például az Európai Parlament és a Bizottság közötti intézményközi megállapodást tekintve