- Rózsa András: Politikai megrendelésre ürítették ki a zuglói vagyongazdálkodási cég kasszáját

Zugló;Rózsa András;

2024-10-09 08:30:00 CEST

Nagyon súlyos helyzet alakult ki a zuglói vagyongazdálkodási cégnél, az útfelújításra szánt egész éves keret már augusztusban kimerült - jelentette ki a kerület polgármestere az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Rózsa András közlése szerint ez a cég kezeli a zöldfelületeket is, ott a hiány 95 százalék. A zöldfelületeknél mínusz 52 millió, az utaknál pedig 185 millió forint mínuszban van az egyenleg, így ez többletfinanszírozást igényel. Egyben emlékeztetett, hogy az előző vezérigazgató már egy márciusi levélben jelezte, hogy az önkormányzat túlköltekezi magát az első pár hónapban, a kampány előtt. Most például az útszerződésnél egy érdekes jelenség állt elő. Ez egy keretszerződés, és hogyha a vállalkozók - itt két vállalkozó van - túllépnék a megállapított keretet, akkor ezt nekik előre jelezniük kel, és kvázi jóváhagyatniuk a városgazdálkodási céggel. Ezt nem tették meg, és 130 millió forinttal túlléptek - magyarázta a polgármester, aki politikai megrendelést sejt a háttérben. Abban nem biztos, hogy ez Horváth Csaba oldaláról jött - tippjét egy bizonyos „T. Csabára” tette. (Az MSZP zuglói elnöke jelenleg is Tóth Csaba volt országgyűlési képviselő - a szerk.)

Rózsa András azt hangoztatta, mindez egy sejtelem a részéről, ugyanis egyes „zuglói hírforrások” szerint elhangzottak olyan mondatok, hogy ki kell üríteni a kasszát. Azt is megelőlegezte, hogy szükséges lesz jogi lépéseket tenni az ügyben. Hozzátette, szerencsére maradt pénz, mivel Horváth Csaba korrekt volt, és nem vállalt többletkötelezettségeket a választás utáni időszakra.