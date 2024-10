- Orbán Viktor a trumpi parafrázissal jár

Európai Parlament;Orbán Viktor;

2024-10-09 09:37:00 CEST

A magyar EU-elnökség közös európai problémákra keres olyan megoldásokat, amelyek a józan ész talaján állnak - mondta el beszéde zárásaként a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott, nem csak megoldásokat keres, mi magyarok az Európai Unióban továbbra is keressük az álmainkat, a szabad és egyenlő nemzetek közösségét, a hazák hazáját, a demokráciák demokráciáját. Keressük az Istent félő és az emberek méltóságát védelmező, a kultúra, a tudomány, a szellem csúcsait ostromló Európát. Nem azért vagyunk tagjai az Európai Uniónak, mert olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne. És amíg úgy látjuk, hogy Európát olyanná tudjuk tenni, amilyen lehetne, amíg erre van egy fikarcnyi esély is, addig küzdeni fogunk érte. Mi a magyar elnökségben sikeres Európai Unióban vagyunk érdekeltek és meggyőződésem szerint elnökségünk sikere az egész Európai Unió sikere lesz. Tegyük újra naggyá Európát - zárta beszédét. Ez a magyar EU-elnökség szlogenje is.