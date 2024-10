Orbán Viktor;Ursula von der Leyen;

2024-10-09 09:49:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke szerint Európa valóban diverzifikálta energiaforrásait, infrastruktúrát épített és megbízható partnerekkel épített ki kapcsolatot. Emlékeztetett, nem mindenki tesz így és keres alternatívát, különösen egy tagállam csak abban keres alternatívát, hogyan tud Oroszországról továbbra is fosszilis üzemanyagot vásárolni. Oroszország újra és újra bizonyítja, hogy nem megbízható beszállító. – Nem lehet több kifogást találni. Az európai energiabiztonsághoz hozzá kell járulni. Ez a szabály, amit követnünk kell, és mindenkinek követnie kell – fogalmazott.

Ami a migrációt illeti. hallgatta Orbán Viktort a hétvégén, aki azt mondta, Magyarország védi határait, és a bűnözőket bezárják Magyarországon. – Azon gondolkodom, hogyan illeszkedik ez a kijelentés az a tényhez, hogy tavaly Magyarországon elítélt csempészeket és bűnözőket bocsátottak szabadon a magyar börtönökből, mielőtt letöltötték volna a rájuk szabott büntetést - jelentette ki. Ezt követően azzal folytatta, ez nem az illegális migráció elleni harc és nem az Európai Unió védelme ez csak az, hogy átdobálják a problémákat a határon a szomszédaikhoz. Mindannyian jobban akarjuk védeni a külső határainkat, de csak akkor lehetünk sikeresek, ha együttműködünk a szervezett bűnözés ellen, és szolidaritást nyújtunk egymásnak. Arról nem is beszélve, hogy kit engedjünk be. Hogyan lehet az, hogy a magyar kormány orosz állampolgárokat hív meg az Európai Unióba biztonsági ellenőrzések nélkül, engedi be őket. Hogy lehet az, hogy a Orbán-kormány kínai rendőrségnek ad engedélyt, hogy működjön magyar területen. Ez nem Európa szuverenitásának védelme, ez kiskapu a külső beavatkozás előtt - mondta.