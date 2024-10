- „Az MTVA a közszolgálati média torzszülötte”

Videó;interjú;közszolgálati média;MTVA;Nagy Navarro Balázs;

2024-10-11 08:24:00 CEST

Nagy Navarro Balázs – aki nemrégiben beszédet mondott a Tisza Párt által a helyszínen szervezett demonstráción – szerint a szervezet eljátssza a közmédiát, de a valóságban hamis híreket gyárt és manipulál. Ezt az emberek is kezdik megérteni, s az „átkosnak” nevezett szocialista rendszer utolsó tíz évében sem voltak jellemzők a mostani viszonyok. Arra a felvetésre, hogy az állami média azt állítja, rendszeresen hívja az ellenzéki politikusokat, csak azok nem fogadják el a meghívást, Nagy Navarro Balázs azt mondta: a propaganda tudja, miként kell „megcsavarni a dolgokat”.

Az újságíró emlékeztetett, hogy 2022 előtt csak a választási periódusban hívták be az ellenzék pártjainak képviselőit, majd később is csak uniós elvárások miatt, a statisztika csinosítása miatt változtattak ezen a gyakorlaton. Néhány párt eleget tesz a meghívásoknak, mások nem, de ez is azt jelzi, hogy valami nincsen rendben – fejtegette. Nagy Navarro Balázs úgy véli, olyan kevezőtlen folyamatok zajlanak mind Magyarországon, mind világszerte, hogy a kormány úgy gondolja, csak a propaganda tudja megmenteni a hatalmát. Így az MTVA jelenlegi szerepe, hangütése aligha fog változni.

Részlet a videóinterjúból:

Pedig a közmédia mindenkinek a médiája. Meg kell szólaltatni benne a kisebbségeket, teret kell adni a legkülönfélébb éleményeknek, hiszen az intézmény közpénzből működik. Nagy Navarro Balázs megjegyezte, hogy kialakíthatók olyan intézményi keretek, amelyek révén távol tartható a politikai manipuláció a közmédiától. Ideális esetben nyilvánosságra kéne hozni minden politikusi beavatkozási kísérletet.