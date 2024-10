- Választási utózönge

önkormányzatok;iparűzési adó;önkormányzati választás;sarc;

2024-10-11 06:00:00 CEST

- Micsoda??? Buktuk Győrt, Szombathelyt, Mosonmagyaróvárt, Tatabányát, Dunaújvárost, Százhalombattát, Jászberényt, Szolnokot, Pécset, Érdet, Budaörsöt, Törökbálintot, Dunaharasztit, Paksot, Szigetszentmiklóst, Kazincbarcikát, Gödöllőt, Fótot, Tiszaújvárost, Ajkát?

- És ez csak a felszín, Főnök. Képzeld, még Pápát is! Kövér Lacinak térdig lóg a bajusza.

- Baszd meg, ez így nem lesz jó! Emlékezzetek, amikor 2006-ban az őszödi beszédnek köszönhetően rommá nyertük magunkat az önkormányzatin, az milyen fasza hátteret biztosított a fülkeforradalomra. A polgármestereink okosba megoldották az uniós pályázatokat, Simicska és a haverjai mindent vittek, dőlt a lé, csináltunk belőle országos tévét, újságot, rádiót, helyi médiát, sikerült átvenni a közbeszéd irányítását. Leraktuk a NER-alapját.

- Még jó, hogy most nincsenek uniós pénzek!

- Ne szórakozz! Ki kell találni valamit, nehogy már ők is elkezdjék megoldani okosba’!

- Nyilvánítsuk mindet különleges gazdasági övezetté s akkor majd a megyék döntenek a pénzükről.

- Ááá, az csak olaj lenne a tűzre… Nézd meg, legatyásítottuk Dunaújvárost, Magyar Bandit mégis rommá verte a Pintér. Mi lenne, ha eljátszanánk Robin Hoodot? Vonjuk el mindenhonnan az iparűzésit, s majd azt mondjuk, elvesszük a gazdagoktól a pénzt és elosztjuk a szegények között!

- Főnök, akkor bedől minden település. Nemcsak az ellenzékiek, de a mieink is szívnak. Cserpa Fehérváron már az előző elvonás és a megemelt szolidaritási hozzájárulásra is morcos lett. Ha most elvesszük az összes pénzt, ’26-ban felülhetünk az első taskenti gépre. Még jó, hogy már van közvetlen járat!

- Pedig errefelé kell mocorogni. Találjatok ki valamit, hogy senki se álljon a földbe, de ugrálni se tudjon!

- Mi lenne, ha csak egy részét vennénk el? Mondjuk az éves növekményt? És nem a központi kasszába, meg ne is a megyéknek adjuk, mert akkor nagyon kilógna a lóláb, hanem a járásoknak, s azt mondanánk, hogy így majd a nagyok körül is beindul a fejlődés.

- Na, ez nem rossz! De azért ne lehessen minden szarra elkölteni, azt mondjuk ki, hogy majd meghatározzuk, mire lehet felhasználni! Mennyi pénzt lehet így lerántani róluk?

- Úgy 120 milliárdot.

- Az már jó. Abból simán elmenne egy normális közmédia is.

- Egy normális simán… Oké, Főnök! És hogyan kommunikáljuk?

- Lázár kezdjen el hőzöngeni, hogy át kell alakítani az iparűzésit, mert szirre-szarra költik az önkormányzatok, aztán Varga Misi cáfolja, hogy nincs ilyen terv. Ha kicsit elcsitultak a hőzöngők, akkor Navra jelentse be az új szuperprogramot, amivel nekiállunk fejleszteni a járásokat!

- Tuti, hogy az ellenzéki városok azonnal rohannak panaszkodni a sajtóhoz.

- Majd Tállai letagadja az egészet, ebben úgyis rutinja van. Nem veszünk el semmit, ami már megvolt, csak a többletet. Ha az eddigi pénzből ki tudtak jönni, akkor ezután sem lehet gond.

- Mínusz az infláció.

- Azt már visszaszorítottuk.

- Ja, a Híradóban meg az Origón. Azért nem véletlen, hogy Nagy Marci küzd, mint malac a jégen…

- Mindegy. A többség úgyis beveszi, elhittek már nagyobb lózungokat is. Címkézzétek fel: vidékfejlesztés, nekünk a kistelepüléseken élők is fontosak, blablabla! Érted, a szokásos, maximum még megtolatjuk az egészet Balásy Gyuszival, oszt' jó napot.