Karácsony Gergely szerint ez már a halálos döfés.
A pénz egy részének sorsáról nem tudni.
Tavaly 724 önkormányzattól vont el forrást a kabinet, idén már 848-tól.
Sokkal gyorsabban bekövetkezhet az önkormányzati rendszer gyökeres átalakítása az újabb fideszes választási győzelem után, mint ahogy arra a szektor szereplői számítanának. A mozgásteret a végtelenségig szűkítheti az Orbán-kormány.
A kormány elengedte a kisvállalkozások által fizetett iparűzési adó felét, de így kevesebb pénz jut majd bölcsődékre, óvodákra és helyi bérpótlékokra is.
Azok a nagyobb városoktól távol eső városok és falvak járhatnak a legrosszabbul a kormányzati elvonások miatt, amelyek óvodát, bölcsődét vagy más intézményt tartanak fent.
Nem a szükség számít, csak az, hogy mire futja - ez lesz a települési költségvetések alapelve a jövő évtől.
Egyre több pénzt von el az önkormányzatokról a kabinet, csakhogy egy friss felmérés szerint a falvak, városok 18,6 százaléknak már most sincs tartaléka.
Egy számlanyitás 150 ezer forint a kincstárnál, márpedig kincstári számlára kel visszautalni a még fel nem használt EU-s támogatásokat.
Egy szabolcsi település nem hagyja magát, visszaköveteli a Magyar Államkincstártól jogtalan büntetését. A példájukra hivatkozva a többi önkormányzat is visszakaphatja a pénzét.
A térség főépítésze válaszút elé akarja állítani a vízparti telkek tulajdonosait: extra adót fizetnek vagy felajánlják sétánynak ingatlanuk egy részét. Így próbálná újra közterületté tenni a vízpartot.
Értesítés helyett pénzbehajtás, szolgáltatás nélkül - így értékeli az egyik kereskedelmi szövetség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) lépését, amellyel több éves elmaradt tagdíjakat akar behajtani a magyar élelmiszer nagykereskedőktől. Éppen ezért az agrárkamarai törvényben felsorolt tevékenységi körök módosítását kéri a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ), mert a szervezet álláspontja szerint az élelmiszer, az ital, és a dohányáru nagykereskedelme nem az agrárium, hanem a kereskedelem része.
2016-ban startolhat a behajtási díj Budapesten, az Országgyűlés a jövő tavasszal dönt az ügyben. A díj a budai körút és a Hungária körgyűrű által határolt területre vonatkozik majd, mértéke nagyjából 2 BKV-jegy ára lesz - értesült a Figyelő.
Újabb sarcot vetne ki a kormány az energiaszolgáltatókra. A sajtóhírek szerint ugyanis a kabinet azt fontolgatja, kötelezi a cégeket, hogy azok olyan támogatást nyújtsanak az ügyfeleiknek, amely évi 1,5 százalékos végfelhasználói fogyasztáscsökkenést eredményez. Vagyis a piacon működő vállalatoknak kellene súlyos milliárdokat áldozniuk arra, hogy később kevesebb energiát értékesíthessenek. Ezt egy európai uniós elvárásra hivatkozva vezetné be a kabinet.