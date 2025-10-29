Zavaros behajtásba kezd az agrárkamara

Értesítés helyett pénzbehajtás, szolgáltatás nélkül - így értékeli az egyik kereskedelmi szövetség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) lépését, amellyel több éves elmaradt tagdíjakat akar behajtani a magyar élelmiszer nagykereskedőktől. Éppen ezért az agrárkamarai törvényben felsorolt tevékenységi körök módosítását kéri a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ), mert a szervezet álláspontja szerint az élelmiszer, az ital, és a dohányáru nagykereskedelme nem az agrárium, hanem a kereskedelem része.