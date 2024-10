- Növekvő kiberfenyegetés az egészségügyben: az implantátumok hálózatba kapcsolása új veszélyeket rejt

egészségügy;MVM;konferencia;hálózat;implantátum;kiberfenyegetés;

2024-10-10 14:53:00 CEST

A kibertámadások számának drámai növekedése globális szinten egyre nagyobb aggodalomra ad okot, különösen az egészségügyi szektorban. A QBE jelentése szerint 2020 és 2024 között több mint kétszeresére, 103-ról 211-re nőtt az éves globális kibertámadások száma. Az egészségügyi szektor különösen veszélyeztetett: 2023-ban világszerte több mint 630 zsarolóvírusos incidens érintette az ágazatot, miközben már az orvosi implantátumok gyártóinak is fel kell készülniük a hackertámadásokra. Az MVM Future Talks október 11-i tudományos talk showja szakértőkkel járja körbe a témát.

Az egészségügyi kibertámadások nem csak az adatok biztonságát, de közvetlenül a betegek életét is veszélyeztethetik. A hálózatba kötött orvosi eszközök, különösen a testbe ültethető implantátumok jelentik az egyik legkritikusabb kockázati tényezőt.

„Az emberi élet meghosszabbításának lehetőségei nemcsak tudományos, hanem társadalmi szempontból is kérdéseket vetnek fel. A jövő technológiái, beleértve a testbe beültethető chiptechnológia és a generatív mesterséges intelligencia, már most olyan fejlettségi szinten állnak, hogy érdemes komolyan foglalkozni az etikai, a kiberbiztonsági és adatvédelmi következményekkel” – mondta Bor Olivér, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának kiberbiztonsági szakértője. „Ahogy a virtuális és a fizikai világ határai egyre inkább elmosódnak, kulcsfontosságú, hogy felkészüljünk az előttünk álló kihívásokra, ezért fontos, hogy minél többen aktívan részt vegyünk a jövőnket alakító diskurzusban, és időben kezdjük el az edukációt is. A tájékozódás és ismereteink naprakészen tartása a kiberbiztonság egyik kulcsa” – tette hozzá a szakértő.

A pacemakerek, inzulinpumpák és más beültethető orvosi eszközök (IMD-k) vezeték nélküli kapcsolaton keresztül kommunikálnak, ami potenciális célponttá teszi őket a kibertámadások számára. Bár beazonosíthatóan ilyen típusú halálos kimenetelű támadás még nem történt, kutatók többször is bizonyították, hogy ezek az eszközök távolról is újraprogramozhatók, ami életveszélyt jelenthet a betegek számára.

A szakértők szerint az egészségügyi szervezeteknek és az orvostechnikai eszközök gyártóinak új szemléletmódot kell elsajátítaniuk a kiberbiztonság kezelésében, amelynek már a tervezés korai szakaszában prioritást kell élveznie, különös tekintettel a felhőalapú szolgáltatások és az AI eszközök használatára.

Az MVM Future Talks tudományos sorozat idén az emberi élet meghosszabbításának lehetőségeivel és a transzhumanizmussal foglalkozik, beleértve a hálózatba kötött implantátumok által kínált lehetőségeket és az ezekkel járó kockázatokat is. A téma iránt érdeklődők október 11-én este 6 órától bekapcsolódhatnak az MVM Future Talks ingyenes, élő, online talk show-jába is az mvmfuturetalks.hu oldalon, ahol hazai és nemzetközi szakértők ütköztetik nézeteiket az emberi élet meghosszabbításának lehetőségeiről és a technológia etikai kérdéseiről.

További információk és részletek az mvmfuturetalks.hu oldalon érhetők el.