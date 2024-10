- Frissítették a magyar-orosz gázármegállapodást, Szijjártó Péter újra ködös nyilatkozatot tett

földgáz;Magyarország;megállapodás;Szijjártó Péter;MVM;Gazprom;

2024-10-10 19:41:00 CEST

A 15 éves hatályú gázvásárlási megállapodás 2021-es aláírása óta „folyamatosan megkötött kiegészítő szerződésekkel csökkentették” a földgáz árát – tette hozzá. Ennek köszönhetően idén 6,7 milliárd köbméter orosz gázt kapunk – közölte. (2021-ben évi 4,5 milliárd köbméterről állapodtak meg.)

A ködös külügyminiszteri nyilatkozat több szempontból is ellentmondásos. Lapunk a KSH – később az Eurostat -, valamint az irányadó, holland gázpiac adatainak rendszeres összevetésével, visszatérően arra jut, hogy Oroszország a 2021-es Orbán-Putyin gázmegállapodás óta az irányadó tőzsdei áraknál Magyarország tarifáját szinte mindig jóval magasabban húzza meg. Mi több, egyazon időpontban, az uniós vevők túlnyomó többsége, nálunk akkor is olcsóbban kapja meg az orosz nyersanyagot, ha épp nyíltan támogatják az orosz agresszió elleni ukrán katonai ellenállást. (Ráadásul, az érintett tagállamok jó része, lévén, hogy Ukrajna melletti kiállásuk miatt Putyin két éve vezetékes gázellátásukat elzárta, most hajókról, cseppfolyósított formában veszik az orosz terméket.)

Azt a megállapításunkat, hogy Magyarország a piaci árnál rendszeresen drágábban kapja az orosz gázt, a Kreml mellett láthatólag mindenáron kiálló Orbán-kormány mellett a KSH, az Oroszországi Föderáció Nagykövetsége, illetve egyes „független szakértők” is visszatérően igyekeztek hitelteleníteni. Felméréseinket Szijjártó Péter „nonsznensznek”, Lantos Csaba energiaügyi miniszter pedig „butaságnak” nevezte. A bírálatok megfogalmazói színvonaltalan vagdalkozásaikat egyetlen esetben sem tartották fontosnak hiteles adatokkal alátámasztani.

Úgyszintén lapunk cikksorozata világított rá, hogy Szijjártó Péter 2021-es nyilatkozataival szemben a Magyarországnak eladott orosz gáz ára is a nyugati tőzsdét követi. Ezt később Orbán Viktor is elismerte. Így viszont, mivel az európai piaci árak – és így a mi orosz tarifáink - 2022-ben akár húszszorosukra is ugrottak,

a külgazdasági és külügyminiszternek az a mostani megállapítása, miszerint a 2021 óta megkötött állítólagos szerződés-kiegészítések csökkentették volna a gáz árát, valótlan.

A folyamatosan növekvő orosz gázbeszerzést szerdán az Európai Parlamentben is Orbán Viktor szemére vetették. Szijjártó Péter csütörtök délelőtt ugyanakkor megismételte: Magyarország biztonságos és kedvező árú földgázellátása orosz földgáz nélkül nem lehetséges.