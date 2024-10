- Megsemmisítette a bíróság a Bige Csoportot több mint tízmilliárd forintra megbírságoló GVH-határozatot

per;értékelés;megsemmisítés;bizonyítékok;GVH pénzbírság;Bige László;Bige Holding Csoport;

2024-10-10 20:46:00 CEST

A Fővárosi Törvényszék október 3-án közigazgatási perben meghozott ítéletében megsemmisítette a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2021-es határozatát, amelyben elmarasztalták a Bige László és családja tulajdonában álló Nitrogénművek Zrt.-t és a Bige Csoporthoz tartozó más felpereseket – olvasható az érintett cégek honlapján csütörtökön közzétett nyilatkozatban. Az ítélet alapján a GVH-nak újra kell értékelnie a bizonyítékokat, és a határozatban foglaltnál lényegesen szűkebb és enyhébb korlátozást állapíthat majd meg. A per befejezésével, illetve a perorvoslatot követően a már befizetett bírságot vissza kell fizetnie.

A jogerős ítélet számos tekintetben elfogadta a felperesek érveit, így például figyelmen kívül hagyta a társaság korábbi forgalmazójához, a KITE Zrt-hez köthető tanúk ellentmondásos nyilatkozatait. Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye, de vele szemben felülvizsgálati kérelemmel lehet élni a Kúriához, de a további lépésekről még nem döntöttek. Amint arról lapunk is beszámolt, a GVH három éve először 14,1 milliárd forintos büntetést szabott ki kartellezés miatt, amely végül 11,05 milliárd forintra változott, és a Kúria döntése alapján végül be is kellett fizetni.

A mostani közlemény kiemelte: „A Nitrogénművek Zrt. ellen 6 éve folyamatban lévő GVH-eljárások során már többször kifejtettük részletes érveinket, kifogásainkat, ellenbizonyítékainkat, például az eljárást a bírság elkerülése érdekében kezdeményező és a hatóságot segítő KITE Zrt. nyilatkozataival, valamint számos hivatkozott irattal szemben.” A cégcsoport szerint semmilyen hatásvizsgálat nem készült, amely a piaci folyamatokat feltárta és érdemben értékelte volna objektíven és gazdasági alapon.

– A társaság és a KITE Zrt. között 2014 óta polgári peres eljárás van folyamatban a versenyfelügyeleti eljárás által is érintett stratégiai keretszerződés megsértése miatt a KITE Zrt. által fizetendő kötbér tárgyában. Ez a polgári per fel van függesztve a versenyfelügyeleti eljárás végleges befejezéséig – nyilatkozta Bige Zoltán, a társaság stratégiai igazgatója. Szerinte számukra megnyugtató ítélet született, hiszen a bizonyítékok újraértékelése és egy hatás alapú vizsgálat feltárhatja a valós történteket. – Ellentmondásos és ellenérdekelt tanúvallomásokon nem alapulhat egy ilyen súlyos határozat – tette hozzá.

Bige László ellen több büntetőeljárást is indítottak a hatóságok, de az Orbán-kormánnyal nem egyszer szembe szegülő, az ellenzéki miniszterelnök-jelöltént indult Márki-Zay Pétert a 2022-es parlamenti választáson anyagilag is támogató milliárdos vállalkozót idén februárban jogerősen felmentette a vesztegetés elfogadásának vádja alól a Debreceni Ítélőtábla. Korábban őrizetbe vették, házi őrizetben is tartották, s elmondása szerint annyira a hatalom útjában állt, hogy személyesen Orbán Viktor döntött a sorsáról.