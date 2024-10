- A japán mozgalom, az atomfegyver nélküli világért küzdő Nihon Hidankjo kapta a Nobel-békedíjat

A Hirosima és Nagaszaki túlélői által 1956-ban útnak indított japán mozgalom, a Nihon Hidankjo kapta 2024-ben a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban a Norvég Nobel-bizottság.

Az indoklás szerint a Nobel-békedíjjal a Nihon Hidankjo atomfegyver nélküli világért indított küzdelmét akarják elismerni, amely Hirosima és Nagaszaki túlélői, a hibakusák vallomásain keresztül győz meg arról, hogy atomfegyvert soha többé nem szabad bevetni.

