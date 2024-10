- Bár elhagyta a floridai partokat az évszázad hurrikánja, az áradások továbbra is veszélyt jelentenek

Florida;hurrikán;Milton;

2024-10-11 09:08:00 CEST

A hurrikán pusztító erővel csapott le Floridára, súlyosbítva a Helene által okozott károkat. A vihar szerdán érte el a partvidéket, az 5-ös kategóriájú hurrikánként előre jelzett Milton alaposan lelassult, de így is több mint 160 km/h-s széllökésekkel, tornádókkal, heves esőzéssel sújtotta a térséget. Bár Tampa megmenekült a közvetlen csapástól, de továbbra is nagy a veszély, mert újabb áradások várhatók. A környező területeken azonban súlyos károk keletkeztek. A hurrikán szerda éjszaka vonult át Florida állam középső része fölött, tengeráradást, valamint villámáradásokat és árvizeket okozva. A Milton középpontja Tampától délre, Sarasota közelében vonult kelet felé 3-as erősségű viharként. A viharzóna az éjszakai órákban 1-es fokozatú hurrikánná csillapodott, és csütörtökön a hajnali órákban keleti irányban elhagyta a floridai partokat, de az áradások és vihardagályok továbbra is veszélyt jelentenek.

A hurrikán távozása ellenére a vihar következményei súlyosak maradtak. Daytona Beachen 134 km/órás széllökéseket mértek, amelyek veszélyt jelentenek a helyi infrastruktúrára és közlekedésre. Ezen felül a part mentén még mindig lehetséges akár 1,2 méter magas vihardagály, ami tovább súlyosbíthatja a már meglévő áradásokat és árvizeket. A heves esőzések miatt – egyes területeken több hónapnyi csapadék hullott le egyetlen nap alatt – Hillsborough megyében, ahol Tampa található, jelentős villámáradások léptek fel, amelyek észak és kelet felé terjednek, egészen Orlando irányába. Itt az árvízriasztások továbbra is érvényben vannak, mivel a föld nem képes elvezetni a hatalmas mennyiségű vizet. A hatóságok és meteorológusok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy ne térjenek vissza az érintett területekre, és ne hagyják el biztonságos menedéküket, amíg a vihar hatásai teljesen el nem múlnak. A hatóságok négy ember holttestét találták meg a keleti partvidéken fekvő St. Lucie megyében, többeket még keresnek.

Az országos hurrikánközpont (NHC) tájékoztatása szerint a Milton hurrikán legnagyobb sebessége 193 km/óra volt.

A szélvihar következtében több mint hárommillióan maradtak áram nélkül, elsősorban Hardee, Sarasota és Manatee megyében. A 260 ezer lakosú Szentpéterváron elzárták a vizet, miután eltört az egyik fő vízvezetékcső.

Joe Biden elnök a vihar érkezését megelőzően katasztrófahelyzetet hirdetett, ami szövetségi forrásokat is elérhetővé tett a felkészüléshez, valamint a károk elhárítására. Ron DeSantis kormányzó csütörtök reggeli tájékoztatóján elmondta, a helyreállításhoz kapcsolódóan a kárt szenvedett vállalkozások számára gyorshitelt biztosítanak, alacsony kamattal, hogy mielőbb folytatni tudják tevékenységüket.

A vihart megelőző napokban több millió embert utasítottak arra, hogy hagyják el otthonukat a várható tengerár miatt. Elsősorban a part menti területeken élőket fenyegette komoly veszély,

az árvíz magassága szakemberek becslése szerint elérheti a 3,5-4 méteres magasságot is.

Ennek ellenére nem mindenki hagyta el az otthonát, voltak, akiknek nincs olyan rokonuk, ismerősük, akinél meghúzhatnák magukat és nem akartak a felkínált átmeneti szálláshelyre menni, de többen fizikai állapotuk miatt nem képesek költözni. Utóbbiak esetében különösen nagy felelőtlenség, hogy nem éltek a felkínált lehetőségekkel és nem hagyták, hogy biztonságos helyre vigyék őket.

Milton miatt csúszik a Crew8 visszatérése is a földre. A NASA négy űrhajósa március óta dolgoztak a világűrben és hétfőn kellett volna leszállnia a kapszulájuknak Florida partjainál a tengerbe. Milton miatt azonban a NASA úgy döntött, hogy csak vasárnap engedi visszatérni az űrhajót.

Florida nyugati partvidékét legutóbb két hete érte el hurrikán. A Helene szintén súlyos károkat okozott. Akkor a viharzóna észak felé vonult több államban is pusztító árvizekkel, összesen több mint 230 emberéletet követelve. Észak-Karolina államban még mindig kutatnak áldozatok után.