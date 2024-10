- A tervezettnél is 18 milliárd forinttal többet szórt el propagandára 2023-ban az Orbán-kormány

Rogán Antal;költekezés;kormánypropaganda;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Magyar Péter;

2024-10-11 14:20:00 CEST

Az eredeti előirányzatnál kormánypropagandára 18,1 milliárd, rendezvényekre pedig 35,5 milliárd forinttal költött többet a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda 2023-ban - írja az Mfor.

A parlament előtt fekvő zárszámadási törvény tervezetéből az derült ki, hogy a propagandaminisztérium a 2023-as költségvetésben eredetileg előirányzott 39,5 milliárd helyett 57,6 milliárd forintot költött a kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokra. Persze a magyar költségvetések stabilitására jellemző módon öt alkalommal emelték meg kormányhatározattal az előirányzatot.

Hogy az eredeti tervekhez képest 45,8 százalékkal magasabb összeget pontosan mire is tapsolták el, arra a lap szerint senki nem adott érdemi magyarázatot. Annyit lehet tudni, hogy egy 4 milliárd ,forintos novemberi átcsoportosítás az akkor indult nemzeti konzultáció költségeit volt hivatott kipótolni, illetve még azt, hogy a Magyarország 365 fotópályázat költségeit, valamint a JóKor című, az idősek számára készített „hiteles tájékoztató kiadvány” kiadásait is ebből fedezték. Az előirányzat összegei „a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági kommunikációs feladatok fedezetét biztosították” - írták, továbbá közölték még a következőt indoklás címén: „A tájékoztató tevékenységek során ezért kiemelten fontosnak tartotta a széleskörű eszközhasználatot (például televízió, rádió, print, közterületi hirdetések, internetes reklám, közösségi médiahirdetések), az optimális ár-érték arány biztosítása mellett.”

A cikk szerint Rogán Antal tárcája tavaly összességében a tervezett 691 milliárdos működési és 68,1 milliárdos felhalmozási kiadás helyett 606,6 milliárd forintot költött működésre, 129,7 milliárdot pedig felhalmozási célra. A tervezett 493 milliárd forint helyett 621,1 milliárd forint deficitet sikerült produkálniuk.

Figyelemre méltó, hogy ekkor még sehol nem volt az a Magyar Péter, aki 2024. februári feltűnése óta az ellenzék immár vezető politikusává nőtte ki magát az elnöki kegyelmi botrány után. Azóta pedig a kormányzati kommunikáció szinte soha nem látott elánnal látott hozzá a Tisza Párt elnökének lejáratásához, természetesen adófizetői pénzből. Ennek ellenére az egyre inkább kérdésessé válik, hogy a NER 14. évében mennyire működőképes ez a fajta hadviselés: miként azt Bőhm Kornél kríziskommunikációs szakértő a Népszavának elmondta, Novák Katalin lemondása után a Fidesz halmozni kezdte a hibákat, a karaktergyilkosság fegyvere pedig Magyar Péter ellen besülni látszik.

A propaganda erre az eddigi jelek szerint azt a választ adja, hogy a korábbiaknál is mélyebbre süllyed: mint ismert, a Fidesz-közeli sajtó most éppen a Tisza Párt elnökének a nemi szervével van elfoglalva, mondván, Magyar Péter megvakarta a péniszét azelőtt, hogy az Európai Parlament magyar EU-elnökségről szóló szerdai plenáris ülésén kezet fogott Orbán Viktorral. A TV2 Tények című műsora egy szakértőinek szánt több mint kétperces anyagban mutatta az EP-képviselő nadrágjának a sliccét, de hadrendbe állt a teljes lejárató gépezet is, hogy Magyar Péter péniszét elemezgesse a megafonos Deák Dánieltől Bayer Zsoltnak a Magyar Nemzetben (!) publikált írásáig.