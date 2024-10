- Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak. Magyar Péter: Mindketten tudjuk, hogy vége – Percről percre

EU-elnökség;Magyarország;Európai Parlament;Orbán Viktor;Magyar Péter;

2024-10-09 09:15:00 CEST

Orbán Viktor szerda reggel az Európai Parlamentben mutatja be a 2024. júliusában kezdődött magyar EU-elnökség programját, amelyről a strasbourgi plenáris ülésen vitát is tartanak. Az ellenzék Magyar Péterrel, a Fideszt a felmérések szerint már meg-megközelítő Tisza Párt elnökével az élen már nagyon készül, ahogy az EP-frakciók is.

Maga Orbán Viktor kedden már tartott egy 105 percesre nyúló nemzetközi sajtótájékoztatót, amelyet Gyekiczki Márton, a Demokratikus Koalíció érdi önkormányzati képviselője egy elég kínzó kérdéssel zavart meg. Magától a EP-vitától a miniszterelnök nem vár sokat, azzal hűtötte le a kedélyeket, hogy csapkodni fognak, „lesz egy kis csihi-puhi”, de ez már csak ilyen. – Totális propaganda – mondta aztán a nemzetközi sajtótájékoztatón a készülő jogállamisági jelentésről.