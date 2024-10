- Nyírmeggyesi iskolabotrány: a Fidesz leszavazta a belügyminiszter meghallgatását

Fidesz;meghallgatás;Pintér Sándor;Maruzsa Zoltán;Nyírmeggyes;

2024-10-11 12:27:00 CEST

Az Országgyűlés kulturális bizottságának fideszes többsége 12-3 arányban leszavazta Pintér Sándor belügyminiszter és Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár meghallgatását a nyírmeggyesi iskolabotrány kapcsán – közölte a Demokratikus Koalíció (DK) sajtóirodája.

Mint a Népszava is megírta, a Mátészalkai Tankerületi Központhoz tartozó nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola egyik tanítója nyilvános vetkőztetéssel büntette azokat a tanulókat, akik szerinte rosszul viselkedtek: a gyerekeket a táblához hívta és a többi tanuló szeme láttára alsóneműre vetkőztette őket. A tanítót csak azután rúgták ki, miután az eset nyilvánosságra került. Az ügyben rendőrségi eljárás is indult. Nem sokkal később a Mátészalkai Tankerületi Központ igazgatójának jogviszonyát is megszüntette a belügyminiszter, bár hivatalosan nem emiatt, hanem mert különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség.

A nyírmeggyesi botrány kapcsán Barkóczi Balázs, a DK képviselője azt mondta, felháborító, hogy Magyarországon ilyen ma megtörténhet. – A DK világos válaszokat követel: hogyan történhet meg 2024-ben, hogy alsó tagozatos diákokat így aláznak meg egy magyar iskolában? Miért félnek megnevezni névvel, titulussal a felelősöket? – fogalmazott.