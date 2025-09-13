Csúnya karambollal végződött a rendőri hajsza - Fotók!

Tizenötezer doboz, magyar adójegy nélküli cigaretta volt abban az autóban, amelyik egy másikkal ütközött kedd hajnalban Nyírmeggyesen. A balesetben kilencen sérültek meg: heten súlyosan, ketten pedig könnyebben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának rendészeti osztályvezetője, sajtóreferense szerdán.