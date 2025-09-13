Jelenleg is folyik vele szemben az eljárás.
A belügyminiszter azonnal kirúgta, amint kiderültek a visszaélések.
Döntött az Országgyűlés kulturális bizottsága a Demokratikus Koalíció kezdeményezéseiről.
Valamint Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárét, 12-3 arányban.
Kiskorú veszélyeztetése miatt is folyik az eljárás.
A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki a pedagógust, aki panasszal élt ez ellen. Szabadlábon védekezhet.
A szülők feljelentést tettek, többeket már kihallgattak. Az iskola vezetője nem kívánt nyilatkozni.
Ittasság gyanúja miatt állítottak meg a rendőrök egy gépkocsival közlekedő férfit. Előállították, átvizsgálták autóját, és engedély nélkül tartott fegyvert találtak nála. Majd lakásán még egy kispuskát.
Tizenötezer doboz, magyar adójegy nélküli cigaretta volt abban az autóban, amelyik egy másikkal ütközött kedd hajnalban Nyírmeggyesen. A balesetben kilencen sérültek meg: heten súlyosan, ketten pedig könnyebben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságának rendészeti osztályvezetője, sajtóreferense szerdán.
Frontálisan összeütközött egy személygépkocsi és egy teherautó a 471-es főúton Mátészalka és Nyírmeggyes között csütörtök délután, az útszakaszt lezárták - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság.