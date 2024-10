- Závecz Research: A 40 év alattiak körében már a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, a teljes népesség körében csökkent a különbség

Fidesz;közvélemény-kutatás;Závecz Research;TISZA Párt;

2024-10-11 20:15:00 CEST

Augusztus vége óta jelentősen csökkent a különbség a Fidesz és a Tisza Párt támogatottsága között – számolt be az atv.hu a Závecz Research friss közvélemény-kutatásáról. Amíg korábban 6 százalékpontos előnye volt a Fidesznek, ez mostanra mindössze 4 százalékpontra olvadt. A teljes népesség körében a Fidesz tábora 26-ról 25 százalékra csökkent, miközben a Tisza Párt támogatottsága 20-ról 21 százalékra nőtt, így jelenleg a kormánypártnak körülbelül háromszázezerrel több szavazója van, mint az ellenzéki erőnek.

A biztos szavazók körében a Fidesz támogatottsága 39 százalék, a Tisza Párté 35 százalékkal. A Demokratikus Koalíció ebben a csoportban 7 százalékos támogatottsággal még a parlamenti küszöb felett van, és a Mi Hazánk is esélyes lenne a bejutásra a küszöb körüli, vagyis 5 százalékos eredményével. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt 4 százalékon áll, a Momentum pedig 3 százalékos.

A ZRI Závecz Research Intézet szeptember végén, október elején végzett felmérése szerint tehát a Fidesz és a Tisza versenye egyre kiélezettebbé válik, és több társadalmi-demográfiai csoportban már fordulat is bekövetkezett. – A 40 év alattiak körében például a Tisza jelentős előnyt szerzett, 28 százalékon állnak, míg a Fidesz itt mindössze 20 százalékot ér el. A fővárosban is az ellenzéki párt vezet: 20 százalékos támogatottságot tudhat magáénak, míg a Fidesz 16 százalékon áll. Budapest területén a Demokratikus Koalíció is figyelemre méltó eredményt ért el, 13 százalékkal.

Az érettségizettek és diplomások körében, valamint a negyvenes-ötvenes korosztályok, továbbá a megyei jogú városok lakói között a Tisza Párt lényegében utolérte a Fideszt. Ugyanakkor a kormánypárt továbbra is stabil előnnyel bír a 60 év felettiek között (31 százalék-16 százalék), valamint az alapfokú végzettségűek (30 százalék-14 százalék) és a szakmunkások (26 százalék-22 százalék) körében. Vidéken a Fidesz előnye kisebb városokban (25 százalék-21 százalék) mérsékeltebb, de a falvakban egyértelmű a fölénye (30 százalék-19 százalék). A pártnélküliek aránya is emelkedett a felmérés szerint: míg augusztusban 29 százalékon álltak, mostanra 32 százalékra nőtt a bizonytalan szavazók aránya.