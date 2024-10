- Nemzetek Ligája: Magyarország–Hollandia 1-1, a 83. percig úgy tűnt, csoda történik a pályán

futball;Magyarország;Hollandia;Nemzetek Ligája;

2024-10-11 22:44:00 CEST

Magyarország a 32. percben vezetést szerzett, az a Sallai Roland rúgta be a kapu elé ívelt labdát, aki kisebb sérülése ellenére került be a kezdőbe. Hollandia addig egyértelmű fölényben játszott, úgy is, hogy Sallai Roland a gólja előtt már rúgott egy kapufát. A 83. percig úgy tűnt, hogy a magyar labdarúgó-válogatott megtör egy több évtizede tartó átkot, de Hollandia emberhátrányban egyenlített Dirk van Dijk kiállításaután. Denzel Dumfries fejelte be a jobb oldalról érkező szabadrúgást. Dibusz Dénes bele tudott érni a labdába, hárítani azonban nem.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai az egész meccsen alig több mint 25 százalékot birtokolták a labdát.

A magyar labdarúgó válogattott – amely Gera Dániel személyében újoncot is avatott – negyven év, sorozatban kilenc vereség után először nem kapott ki Hollandiától.

A magyarok hétfőn Bosznia-Hercegovina vendégei lesznek Zenicában.