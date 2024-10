- Kemény beszédet tartott Donald Tusk, követelni fogja Európában a menedékjog ideiglenes regionális felfüggesztését

stratégia;Lengyelország;migráció;Donald Tusk;

2024-10-12 16:46:00 CEST

Új migrációs stratégiát terjeszt elő kedden a varsói kormány. Ennek egyik fő eleme a menedékjog ideiglenes regionális felfüggesztése lesz - jelentette be a vezető lengyel pártszövetség, a Polgári Koalíció (KO) szombati konvencióján Donald Tusk miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta: az államnak százszázalékos ellenőrzést kell szereznie afelett, hogy ki utazhat be Lengyelországba. A varsói kormány követelni fogja Európában a menedékjog ideiglenes regionális felfüggesztésének elfogadását, mert köztudott, hogyan él vissza Aljakszandr Lukasenka és Vlagyimir Putyin belarusz és orosz elnök, az embercsempészek és az emberkereskedők ezzel a joggal, hogyan használják ki éppen a menedékjog lényegével szemben - mondta. – Nem fogadunk el és nem vezetünk be egyetlen uniós elgondolást sem, ha megbizonyosodunk arról, hogy a biztonságunkat érinti. Az állam azért van, hogy Lengyelországba olyanok jussanak be, akik becsülettel akarnak dolgozni, adót fizetni, integrálódni a lengyel társadalomba, és megfelelő oktatási intézményekben tanulni - hangsúlyozta a kormányfő.

Azt állította, az előző, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormány politikájának következménye, hogy Lengyelországot illegális migrációs hullám öntötte el. – A minimumra fogjuk korlátozni az illegális bevándorlást Lengyelországban – ígérte

A KO kongresszusán Donald Tusk megvonta a tavaly októberi parlamenti választás óta eltelt egy év mérlegét. Mint mondta, ,Lengyelország visszakapta Európát, és Európa Lengyelországot. Lengyelország ezzel visszanyert több milliárd zlotyt - utalt arra, hogy az Európai Bizottság feloldotta az uniós helyreállítási alapból a kelet európai országnak járó kifizetések felfüggesztését. Donald Tusk szerint a jelenlegi kormány hatékonyabb munkát végzett, és többet ért el az elmúlt nyolc hónap alatt, mint a PiS kormányzásának nyolc éve alatt.