- Az amerikai elnökválasztás másnapján hallgatják meg uniós biztosjelöltként Várhelyi Olivért, sokan szeretnének megszabadulni tőle

2024-10-12 15:27:00 CEST

Egyhetes meghallgatási maraton vár az Európai Bizottság valamennyi biztosjelöltjére, miután az Európai Parlament frakció még csütörtökön véglegesítették a leendő EU-biztosok részvételével zajló „kérdezz-felelek” programját – írja a Politico. A végleges ülésterv szerint november 4. és 12. között zajlanak a meghallgatások, a magyar biztosjelöltre, aki ebben a ciklusban is Várhelyi Olivér lesz, november 6-án 18 óra 30 perckor kerülhet sor. Várhelyi, akihez eddig a szomszédságpolitika és uniós bővítés területe tartozott, most az egészségügyi és állatvédelmi biztos pozícióját kaphatja meg.

A magyar biztosjelöltnek a háromórásra tervezett ülésen az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága (ENVI), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) előtt kell számot adnia a felkészültségéről. A közzétett ülésterv szerint Várhelyi portfóliója érinti az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) és a Közegészségügyi Bizottság (SANT) hatáskörét is.

Amint arról a Népszava is beszámolt, az Európai Bizottság (EB) elnökét, Ursula von der Leyent már július közepén megválasztották az EP-képviselők, akiknek az általa vezetett testületet is jóvá kell majd hagyniuk. Emlékezetes, Várhelyi Olivér öt évvel ezelőtt csak úgy kapott zöld utat a képviselőktől, hogy a meghallgatása után pótlólagos kérdéseikre kellett válaszolnia. Előzetes információink szerint a magyar jelölt lehet az egyik, akinek nem jósolnak sima utat a parlamenti jóváhagyásig, ha egyáltalán eljut odáig. Sokan egyébként is Orbán Viktor beépített emberének tekintik, és szeretnének megszabadulni tőle. Megítélésén ráadásul aligha segített a miniszterelnök fellépése szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén.

A Politico arról is írt, hogy a menetrendről az EP-frakcióvezetők Strasbourgban zárt ülésen döntöttek, s így az utolsó napon november 12-én a hat legmagasabb rangú biztost, az ügyvezető alelnököket hallgatják meg. A folyamat kialakítása a legnagyobb frakció, a jobbközép Európai Néppárt (EPP) győzelmeként értékelhető, amelyhez tartozik egyébként a Tisza Párt hét képviselője is. A tanácskozáson vita alakult ki a szocialisták és az EPP között, előbbi a szélsőjobboldallal való együttműködéssel vádolta meg a többségi frakciót, a viszontválasz szerint a szocialisták csak saját emberük mellett lobbizva támadják ezt a korrekt javaslatot.