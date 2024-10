- Miközben rohadnak a vonatok, Lázár János stadionbővítésre szórja a pénzt

Nyíregyháza;közpénz;MÁV;Lázár János;leállás;stadionfejlesztés;

2024-10-12 19:25:00 CEST

A Nyíregyháza Városi Stadion mellől posztolt szombat délután Lázár János, aki nem csak megtekintette a nemrég felavatott és a megyeszékhely NB I-be hosszú évek után idén feljutott labdarúgóval parolázott, de nagy ígéreteket is tett a helyieknek, hogy további közpénzeket juttat a vadonatúj stadion további bővítéséhez.

– A sportsikerekhez nem elég a kormány támogatása. Kellenek hozzá a helyben és országosan is sikeres vállalkozók, akik tudnak és akarnak is a sportra költeni. Nyíregyházán, a nemrégen átadott – viszont hiányosságokkal még bőven küzdő – új stadionban találkoztam Révész Bálint nyírségi, de nemzetközi szinten is sikeres vállalkozóval. Megállapodtunk, közösen fejezzük be a sportkomplexumot – közölte büszkén Lázár János, de azt nem tette közhírré, hogy az egyre szűkülő közpénzkeretből mennyit szán pontosan a fejlesztésre.

A mellékelt fotók szerint a miniszter elégedett volt szabolcsi útjával, amire feltehetően most sem vonattal vállalkozott. Ugyanis, amint arról a Népszava is hírt adott, szombaton délutánig négy vonat állt le a mozdony meghibásodása miatt, jelentős késéseket okozva. Az elmúlt hónapokban mondhatni rendszeressé vált vasúti meghibásodások azonban kora este tovább folytatódtak.

A Mávinform tájékoztatása szerint járműhiba miatt a Kecskemétről 17:22-kor Külsőhalasra elindult Kiskun InterRégió Városföldtől várhatóan 50-60 perces késéssel közlekedik, Harkakötönytől Külsőhalasig pótlóbuszra kell átszállni. A Külsőhalasról 19:28-kor Kiskunfélegyházára induló Kiskun InterRégió helyett Harkakötönyig pótlóbusz közlekedik. Az egyre inkább égbekiáltó vasúti összeomlást jelzi a legújabb Mávinform-figyelmeztetés is: „Szombat este a Pusztaszabolcsról 20:03-kor Székesfehérvárra induló S440-es vonat helyett pótlóbusz közlekedik.” Itt már arra sem vették a fáradságot, hogy közöljék a leállás okát.