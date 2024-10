- Pert nyert Jámbor András az Origo ellen

helyreigazítás;propaganda;Origo;Jámbor András;

2024-10-13 11:31:00 CEST

„Az Origo és Kocsis Máté hazudott: a héten jogerősen pert nyertem a Fidesz-propagandával szemben” - közölte egy vasárnap délelőtti Facebook-posztban a Párbeszéd frakció országgyűlési képviselője.

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú döntése szerint az Origo valótlanul állította, hogy Jámbor Andrásnak pedofilbotránya volt, hogy pedofil bűncselekményt követett el, hogy ilyen bűnözőket fedez és hogy bűnrészes pedofil bűncselekményben. Emiatt a portálnak helyreigazítást kell közölnie a 75 ezer forint perköltség és 84 ezer forint illeték kifizetése mellett.

Jámbor András szerint azokat az ellenzéki politikusokat, akik érdemben képesek cselekedni, hazug szórólapokkal, plakátrongálással járatják le. „Ismerjük már a forgatókönyvet, ezt csinálták végig Juhász Péterrel, Vona Gáborral és Hadházy Ákossal is, meg mindenkivel, aki érdemben szállt szembe a rendszerrel” – írta. Szerinte abban is van ismétlődés, ahogy az előbb említett politikusok, úgy az ő esetében is megerősítést nyert igaza: pert nyert az Origóval szemben. A Fidesz egyik kedvenc propagandaoldalának helyreigazítást kell közölnie rólam. Kíváncsi vagyok, teljesítik-e…- tette fel kérdését.

A Szikra Mozgalom vezetője szerint fontos a mostani győzelem, mivel ez erősebbé teszi közösségüket. „Részünkről dolgozunk tovább azért, hogy ne csak Ferencvárosban és Józsefvárosban váltsunk most már rendszert, hanem két év múlva az egész országban” - zárta posztját Jámbor András.