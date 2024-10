- Majdnem minden negyedik határvadász felmondott szeptember végéig

felmondás;határvadászok;déli határzár;

2024-10-14 15:27:00 CEST

Nagy a fluktuáció a déli határkerítést vonalát védő rendőrök között: kilenc hónap alatt a határvadászok csaknem negyede, több mint 300 egyenruhás adta be lemondását – írja a Magyar Hang az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott adatok alapján.

Szeptember 20-án 1373 szerződéses határvadász szolgált, és noha az év eleje és szeptember 20. között 498-an érkeztek újként, ugyanebben az időszakban 312-en fel is mondtak. Ez azt jelenti, hogy kilenc hónap alatt a teljes állomány 22,7 százalékának lett elege a kerítés melletti járőrözésből, írja a lap.

A nagy fluktuáció azért is figyelemre méltó, mert a Magyar Hang információi szerint idén jóval kevesebb fizikai atrocitás történt a rendőrök és a határsértő embercsempészek között, mint 2023-ban.

A lap mindemellett arra is kíváncsi volt, hogy mennyit költhet az állam a kilenc éve felállított kerítés – hivatalos nevén Ideiglenes Biztonsági Határzár – védelmére, illetve arra, hogy mennyibe kerül a határvadászok ellátása és felszerelése.

Azt írják, hogy évente több milliárd forintba kerül a határzár fenntartása.

A nagy kiadást nem is a megrongált kerítés toldozgatása jelenti, ez csak 75 millió forint. Az Atos Magyarország Kft. például csak tavaly 700 millió forintért üzemeltette a határvédelmi szoftvert, míg a hardverparkkal 2022 és 2023 decembere között összesen 355 millió forintért foglalkozott. A kamerarendszerek fejlesztéséért ennél is többet, 2,5 milliárd forintot kért el 2023 decembere és 2024 februárja között.

Az adatokból emellett az is kiderült, hogy a határvadászok számára egyébként éjjellátó készüléket, hőkamerákat, továbbá gránátvetőket is vásároltak - ezeket 413, 268, illetve 143 millió forintért szerezték be.