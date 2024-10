- Nemzetek Ligája: Bosznia-Hercegovina–Magyarország 0-2 – Percről percre

futball;Magyarország;Bosznia-Hercegovina;Nemzetek Ligája;harmadik hely;

2024-10-14 20:45:00 CEST

A harmadik hely elérése szempontjából kiemelt jelentősége lesz a 20:45-kor kezdődő Bosznia-Hercegovina – Magyarország mérkőzésnek a labdarúgó Nemzetek Ligája csoportkörének 4. fordulójában.

A magyarok múlt pénteken meglepetésre 1-1-es döntetlenre végeztek Hollandiával a Puskás Arénában, a bosnyákok nagy csatában szenvedtek 2-1-es vereséget Németországban.

A magyarok ellen a vendéglátóknál sárga lapos eltiltás miatt hiányozni fog Edin Dzeko, a hazai együttes sztárja. A magyar válogatott korábban kétszer lépett pályára és egyszer sem szenvedett vereséget Bosznia-Hercegovinában: 2001-ben felkészülési meccsen ért el 1-1-es döntetlent, 2006-ban pedig Európa-bajnoki selejtezőn győzött 3-1-re.

A ma esti párharc vesztese a negyedik helyre kerül a csoportban és a papírforma alapján nehezen képzelhető el, hogy az utolsó két fordulóban – mindkét együttes a hollandokkal és a németekkel találkozik még – sikerül előrébb lépnie.

A Nemzetek Ligája lebonyolítása változott a korábbiakhoz képest, de az továbbra is érvényes, hogy az utolsó helyen záró csapat kiesik a B divízióba. A harmadikként záró együttesnek oda-visszavágós osztályozót kell játszania az A divízióban maradásért a B divízió egyik harmadik helyezettjével. A ma esti összecsapás győztese elvileg az első két helyért is versenyben lehet, de ez inkább csak elvi esély, mint realitás. A csoport győztese és második helyezettje az NL negyeddöntőjében folytatja, ahol szintén oda-visszavágós csata (összesorsolják a csoportok első és második helyezettjeit egymással) dönt arról, mely együttesek jutnak be a korábbról ismert négyes döntőbe.

A/3 csoport állása 3 forduló után:

1. Németország 7 pont, 2. Hollandia 5 pont, 3. Magyarország 2 pont, 4. Bosznia-Hercegovina 1 pont.