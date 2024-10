Videó;interjú;Nagy Ervin; NER;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-10-15 05:45:00 CEST

Úgy véli, ismét kinyitható a politika, és így több olyan ember is csatlakozhat hozzájuk, akik eddig távol tartották magukat ettől a világtól.

Arról, hogy a Tisza Pártban egyelőre szinte kizárólag Magyar Péter látható, azt mondta, a pártelnök egy aszteroida, és neki lesznek még kisebb kísérő bolygói, ennyi idő alatt nem lehet annyi embert találni, aki hozzá hasonlóan tehetséges.

Részlet a videóinterjúból:

Az építkezés lassabb folyamat, ráadásul Rogán Antal meg Kubatov Gábor „minden reggel úgy kel, hogy ma húsz embert be kell építeni a Tisza Pártba, és így nagyon leszűkül az a kör, ahonnan kiválogathatók a megfelelő emberek. Minden pillanatban meg akarják csáklyázni ezt a hajót" – érzékeltette a szervezet helyzetét Nagy Ervin. Mint mondta, vannak információs források, amelyekből „az ember ki tudja sakkozni, hogy eddig ki, hol és mit csinált”. Emellett sokan akadnak, akik figyelmeztetik őket bizonyos körülményekre – például, hogy az illető apja remek bizniszeket ütött nyélbe Mészáros Lőrinc cégeivel – magyarázta. Ennek ellenére úgy látja, száz embert is küldhet soraik közé a hatalom, akkor sem tudják már megállítani őket, mivel a társadalom mélyebb rétegeiben elindult egy változás. Az emberekben feltörő „ősfelháborodás” artikulálódik a Tisza Pártban, s úgy véli: lehet még toldozni-foltozni a jelenlegi rendszert, de ez a dolog már eldőlt, innentől kezdve csak idő kérdése a változás. Tisztában van vele, hogy lesznek lejárató kampányok, de a kocka már el van vetve. A színművész kitért arra is, hogy sokan csatlakoznak hozzájuk vidéken olyanok, akik Magyar Péternek odaadják fideszes párttagkönyvüket, s azt mondják, hogy mostantól kezdve tiszások.