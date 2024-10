- Menesztették az NB I utolsó helyén álló Kecskemét futballcsapatának az edzőjét

NB I;Kecskemét;felmentés;Szabó István;

2024-10-15 22:39:00 CEST

Kirúgták a sikeredzőt – vette észre a Telex a Kecskeméti TE NB I-es futballcspatának honlapján. Az ott olvasható Már nem Szabó István irányítja az NB I-es csapatot című közlemény szerint a kedden „a klubvezetés és Szabó István egyeztetéseket folytatott, melynek eredményeként felmentették a vezetőedzői poszttal járó munkavégzés alól a szakembert”. Kiemelték, hogy az új vezetőedző személyéről konkrét, aláírt megállapodást követően tájékoztatják szurkolóikat és a közvéleményt.

Az egyesület portál a menesztés ellenére méltatta az eddigi edzőt, kiemelve: Szabó István játékosként és edzőként is a KTE kötelékében kezdte meg pályafutását, a klub több nagy sikerének is tevékeny részese volt. Az első NB I-es érában pályaedzőként kupagyőzelmet ünnepelt, majd 2012 tavaszán vezetőedzőként Ligakupa döntőbe jutott, illetve ötödik helyen végzett az élvonalban a csapattal. „2021 nyarán tért vissza az NB III-as feljutás után, és minden előzetes várakozást felülmúlva, végül ismét feljutást ünnepelhettünk a másodosztályban is. Erre még sikerült rátenni egy lapáttal azzal, hogy az NB I-ben ezüstérmes lett újoncként csapatunk, melyre korábban még sosem volt példa a magyar futball történelmében. Az előző idényben a 6. helyen fejeztük be a bajnokságot, jelenleg viszont csak öt pontig sikerült eljutni az ősz közepéig” – támasztották alá a döntést.

A távozó Szabó István is értékelte a történteket: „Ez egy gyerekkori szerelem, hiszen a labdarúgást is itt kezdtem a KTE-nél, és ez a rajongás már sosem volt csökkenni. Mindig hálás leszek a klubnak, hogy itt futballozhattam, itt kezdhettem el az edzői pályát, illetve az utóbbi három és fél esztendőért, amikor vezetőedző lehettem. Ezalatt együttesen egy olyan csodát vittünk véghez, melyre korábban még nem volt példa. Feljutás, NB I-es ezüstérem, első nemzetközi siker, ezek mind élénken élnek bennem most is.” Sikerei jelentős részét a szurkolóknak tulajdonítja, s ahogy mondta, ő maga továbbra is nagyon nagy szurkolója marad a KTE-nek.