- Ígéretes új méhnyakrák-kezelés

2024-10-16 12:55:00 CEST

A méhnyakrák a negyedik leggyakoribb rák a nők körében világszerte, évente mintegy 660 ezer új megbetegedés történik és 350 ezren haláloznak el emiatt. Az érintettek közül sokan 30 év körüliek, és az ellátás javulása ellenére a rák az esetek 30 százalékában visszatér. Az University College London (UCL) orvoskutatói a Lancet orvosi folyóiratban olyan új méhnyakrák-kezelésről számoltak be, amely 40 százalékkal csökkentheti a halálozást, és 35-tel a betegség visszatérésének kockázatát, ami az elmúlt 25 évben a legnagyobb előretörés ennek a rákfajtának a gyógyításában.

Az új kezelést tíz évig tesztelték az Egyesült Királyságban, Indiában, Mexikóban és Brazíliában. Ez egy rövid, első alkalommal adott kemoterápiát is magában foglal, mielőtt a betegek átesnek egy kemoradio-terápián, ami a standard gyógymódja a méhnyakráknak: egy kemo- és egy sugárkezelés ötvözése, amit 1999-ben vezettek be. A kutatók 2022-ben fejezték be a most közreadott hosszútávú követéses vizsgálatot, amibe ötszáz olyan nőt vontak be, akiknek nem volt áttételes a rájuk, és akiket véletlenszerűen kezeltek az új módszerrel vagy a standard kemoradio-terápiával. Kiderült, egyiküknél sem terjedt tovább a daganat más szervekre.

A tesztelések során hat hétig az egyik csoport az új rendszerű (Carboplatin- és Paclitaxel) kemoterápia kezeléseket kapta, amit standard kemoterápia követett, amihez hetente Cisplatin-kezelések (kemoterápiás gyógyszer) és brachyterápia járult: ez volt a kemoradiáció. (A brachyterápia a sugárkezelésnek az a formája, amikor a sugárforrást egészen közel juttatják a daganatos szervhez, vagy a daganat eltávolítása után a tumor ágyához.) A kontrollcsoport csak a szokásos kemoterápiát kapta. Öt év elteltével azok a nők, akik a kezdeti kemoterápiát majd a kemoradio-terápiát kapták - vagyis akiket az új módszerrel kezeltek -, 80 százalékban életben voltak, 73 százalékuknál pedig nem tért vissza a rák. A hagyományos módszerrel kezelteknél ez az arány 72, illetve 64 százalék volt. Az UCL kutatói ezt az eredményt újabb számítások után arra jutottak, hogy ez megfelel a halálozás kockázatának 40, a visszatérés kockázatának 35 százalékos csökkenésének.

“Bizonyítékok egyre nagyobb száma mutatja, hogy a más kezelések, mint a sugárkezelés, vagy a sebészeti beavatkozások előtti hozzáadott kemoterápia-körök más rákfajták esetében is hasznosak lehetnek. Ez a megközelítés egy egyszerű módja annak, hogy pozitív változást érjünk el, olyan meglévő gyógyszereket használva, amelyek olcsók és már engedélyezettek a betegek számára” - mondta Mary McCormack, az UCL kutatásának vizsgálatvezetője.