- Nem cáfolja a Honvédelmi Minisztérium, hogy atomfegyverek hordozására képes repülőgépek érkezhetnek Kecskemétre

2024-10-15 18:35:00 CEST

„Atomfegyverek behozatala a magyar kormány és az Országgyűlés hozzájárulása nélkül nem lehetséges. A kormány ilyen engedélyt nem adott és a jövőben sem tervez ilyenhez hozzájárulni” - közölte a hvg.hu megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium.

A portál azt követően fordult kérdéseivel a tárcához, hogy - mint mi is hírt adtunk róla - a kecskeméti légibázis bővítését tervezi az Egyesült Államok. A NATO égisze alatt zajló projekt annyira előrehaladott állapotban van, hogy már a közbeszerzések is lezárultak. A fejlesztések után olyan repülőgépek is állomásoznának ezután Kecskeméten, amelyek atomtöltettel rendelkező robbanófejek szállítására, célba juttatására is alkalmasak.

A hvg.hu szerint a repülőgépekkel kapcsolatos kérdésekre a Honvédelmi Minisztérium egyáltalán nem reagált, vagyis nem cáfolta az információt. Azt azonban jelezték, hogy nem érkezett olyan kérés az Amerikai Egyesült Államoktól, hogy Magyarország területén atomfegyverek tárolására kerüljön sor. A NATO-t nem említette a válasz.