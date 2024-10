- Egy nyugati forrás szerint tízezer észak-koreai katona utazott Oroszországba, van, aki már beszállt a harcba az ukránok ellen

Észak-Korea;Ukrajna;orosz megszállás;

2024-10-15 20:31:00 CEST

Észak-Korea 10 ezer katonát küldött Oroszországba fokozandó az Ukrajna elleni háborús erőfeszítéseket - írja a Kyiv Independent egy nyugati forrása közlése alapján.

További részletek egyelőre nem ismertek. A lap kereste az ukrán külügyet, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ, ugyanúgy, ahogyan a katonai hírszerzés nem kívánt nyilatkozni. Volodimir Zelenszkij vasárnap úgy nyilatkozott, Oroszország tervei közt szerepel Észak-Korea tényleges bevonása a háborúba. Egy ukrán katonai hírszerzési tisztviselő azt mondta, több ezerre tehető azoknak az észak-koreai katonáknak a száma, akik jelenleg Oroszországban kapnak kiképzést, és az év végéig bevethetik őket az ukrajnai frontvonalon. A forrás szerint észak-koreai katonatisztek már az Oroszország által megszállt ukrán területeken tartózkodnak, hogy megfigyeljék az orosz erőket és tanulmányozzák a harcteret, de az ukránok még nem láttak észak-koreai egységeket harcolni.

Egyre több jelentés támasztja alá, hogy észak-koreai katonák már közvetlenül is részt vesznek az Ukrajna elleni háborúban az oroszok oldalán. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője múlt csütörtökön átverésnek nevezte ezeket az állításokat. A Telegram-csatornákon és az ukrán sajtóban azonban már több jelentés látott napvilágot arról, hogy az észak-koreai katonák megjelentek a Donyecki területen.

Az ukrán közszolgálati Szuszpilne eközben a maga hírszerzési forrásaira hivatkozva arról ír, hogy az észak koreai katonák közül 18-an már dezertáltak is Oroszországban a Kurszki és a Brjanszki területen, 7 kilométerre aza ukrán határtól.

Oroszország és Észak-Korea fokozatosan mélyíti el katonai együttműködését. A The Times október 4-i cikke szerint az oroszok már az Ukrajnában használt lőszermennyiség felét az észak-koreaiaktól kapják – 2024 augusztusában a Jonhap dél-koreai hírügynökség szellőztette meg, hogy Észak-Korea hatmillió tüzérségi lövedékkel teli konténert küldött Oroszországnak –, a The Guardian pedig hat nappal később arról írt, hogy ukrán források szerint több tucatnyi észak-koreai katona segít az oroszoknak Ukrajnában a Kn-23 típusú ballisztikus rakéták kilövésében. Az elmúlt napokban olyan jelentések is napvilágot láttak, amelyek szerint a Donyecki területre küldött észak-koreai hadmérnöki egység tagjai közül hatan életüket vesztették egy ukrán rakétacsapásban, de egyelőre csak egyetlen forrásból származó információról van szó.

Kim Jong Hjun dél-koreai védelmi miniszter nagyon valószínűnek nevezte az oroszokat segítő észak-koreai egységek szóló jelentéseket, hozzátéve, országa arra számít, hogy a phenjani vezetés több katonát küld Oroszország háborús erőfeszítéseinek támogatására.

Vlagyimir Putyin és Kim Dzsong Un szerződést kötött a kölcsönös segítségnyújtásról az orosz elnök június 19-i phenjani látogatásán, amely előírja, hogy támadás esetén mindkét ország köteles katonai segítséget nyújtani a másiknak. Ennek részeként jelentette be az észak-koreai hadsereg, hogy a következő hónapban egy hadmérnöki egység csatlakozik a megszállt Donyecki területen állomásozó orosz erőkhöz. Vlagyimir Putyin hétfőn, október 14-én terjesztette az orosz parlament elé ratifikálásra a szerződést, amely a két ország között 2000-ben született barátsági, jószomszédsági és együttműködési alapszerződést váltja fel.

Nyugati diplomaták és szakértők szerint az egész annak a jele, hogy a Kremlnek mind nagyobb szüksége van külső erőforrásokra, hiszen a háború hatalmas költségekkel jár.