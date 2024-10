- Kamionsofőr végzett a dél-izraeli autópályán lövöldöző terroristával

Közel-Kelet;terrortámadás;Izrael;

2024-10-15 16:40:00 CEST

Egy rendőrt lelőtt, négy másik embert megsebesített az a férfi, aki kedden lövöldözni kezdett egy dél-izraeli autópályán Javné városa mellett - írja a The Times of the Israel. Úgy tudni, a merénylő gyalog közelítette meg a helyszínt, egy arra hajtó kamionsofőr végzett vele. –Vezettem, és láttam, hogy egy fegyveres személy áll az úton. Először azt hittem, hogy egy rendőr, aztán leadott néhány lövést rám. Lebuktam, és rögtön utána kiugrottam az autómból, elővettem a pisztolyomat, és lelőttem – mesélte a kamionsofőr.

Egy orvos is megállt segíteni a sebesülteken, azonban nem sokkal később már ő szorult segítségre, mert elütötte egy autó. Ő szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

A támadó személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – annyit tudni, hogy a Gázai övezetből menekült, évek óta illegálisan élt Ciszjordániában –, a terrortámadásban elhunyt rendőrét azonban igen. Adir Kadosnak hívták, egy 33 éves törzsőrmester volt, mostanában készült arra, hogy egy hónap múlva feleségül veszi a barátnőjét.

Itamar Ben Gvir nemzetbiztonsági miniszter, a szélsőjobboldali Otzma Jehudit vezetője azt mondta egy nagyobb tragédiát sikerült megelőzni azzal, hogy ő nemrég enyhítette a magánszemélyek lőfegyvertartására vonatkozó szabályokat, mivel a terroristát megfékező kamionsofőr három hónappal korábban jutott hozzá fegyveréhez.

Eddig csak 2024 októberében négy terrortámadás volt Izraelben.